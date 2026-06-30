Hasta Volley rilancia con coach Nardoianni: quattro rinforzi e l'obiettivo playoff al PalaMakhymo

L’Hasta Volley inaugura un nuovo corso tecnico in vista della stagione 2026-27 di Serie C. Lunedì sera, al PalaMakhymo, la società guidata dal presidente Carlo Romano ha presentato il nuovo allenatore e i primi innesti di mercato, con l’intento di alzare il livello, dopo il lusinghiero sesto posto dell’ultimo campionato.

La panchina è stata affidata a Luciano Nardoianni, affiancato dal vice Franco Maccagno. Entrambi conoscono bene Asti: hanno indossato la maglia della formazione astigiana e arrivano da una positiva esperienza nel settore giovanile del Parella Torino. Tra le priorità dello staff tecnico figurano il miglioramento del piazzamento e il rilancio del calore del pubblico al PalaMakhymo, per tornare a farne un vero punto di forza.

Quattro i rinforzi ufficializzati: l’opposto Mattia Vagnoni e il centrale Nicola Maciuca, entrambi dal Parella Torino; l’universale Davide Adamo, in arrivo dalla Pallavolo Torino, e il centrale Luca Sbarbori, prelevato dal Chieri. I nuovi arrivati hanno aderito con convinzione al progetto e fissano come traguardo minimo l’accesso ai playoff.

Parallelamente, la dirigenza guarda al vivaio: Romano ha annunciato una collaborazione con la Revolution Asti per potenziare il settore giovanile. In avvicinamento al campionato, l’Hasta Volley prenderà parte alla Coppa Piemonte per affinare subito condizione e automatismi. Le gare casalinghe si disputeranno al PalaMakhymo il sabato alle 18.30.