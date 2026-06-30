Luca Veldorale re del Superslalom Bubbio-Cassinasco

E’ stata una edizione dai grandi numeri. Più di ottanta le auto partecipanti al Superslalom Bubbio-Cassinasco – Memorial Stefano Tamburello, la gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom. Lo scorso weekend la provinciale è stata teatro di una gara molto appassionante tra bolidi moderni e del passato.

Su un tracciato di circa 3 km della arteria che collega i due paesi, i migliori interpreti della specialità si sono dati battaglia lungo un percorso tortuoso, veloce, rallentato da 15 “birillate”.

«Il Campionato Italiano, a due gare dal termine, è ancora apertissimo – ha commentato Marilena Vena della Super Gara, l’associazione organizzatrice – Finora quattro gare, con quattro vincitori differenti».

Il Superslalom Bubbio-Cassinasco ha incoronato Luca Veldorale a bordo di Radical SR4, seguito, con un distacco di 81 centesimi, da Damiano Furnari (già vincitore dello Slalom dell’Ossola) con la sua Elia Avrio ST09, terzo Daniele Patete, alla guida della Fiat X1/9, stessa vettura con la quale il padre Pasquale, quaranta anni fa, trionfata negli Slalom italiani (distacco 2”45). «I primi cinque sono in un fazzoletto di tre secondi a testimonianza del livello dei partecipanti – ha concluso l’altro organizzatore Mauro Scanarino - Se la sono giocata fino all’ultima salita». Il vincitore delle “Storiche” è stato Tommaso Vivalda su Peugeot 205 GT; prima delle donne, Alessia Ferrari su Renault Clio Williams.