Jonathan Milan trionfa nel Campionato Italiano partito da Asti

Da Asti a Cuneo, per inseguire il sogno tricolore in terra piemontese. La partenza nel nostro centro città per poi raggiungere la Provincia Granda.

Il campione uscente non c’è. Filippo Conca, vincitore a sorpresa nel 2025, ha saltato l’appuntamento di Asti e non ha difeso la maglia tricolore nella prova in linea che si è conclusa sotto il caldo torrido di Cuneo.

A indossare la nuova maglia di campione d’Italia è Jonathan Milan. Il favorito della vigilia ha rispettato i pronostici, imponendosi in volata grazie al perfetto lavoro della Lidl-Trek, con un generoso Giulio Ciccone nei panni di gregario d’eccezione.

Per il friulano si tratta di un successo dal sapore particolare: dopo un Giro d’Italia 2026 segnato da cadute e amarezze, chiuso comunque con la volata vincente di Roma, arriva questo titolo nazionale proprio mentre la sua condizione è in netta risalita. Milan non dovrebbe partecipare al Tour de France 2026, ma questa maglia tricolore gli garantirà grande visibilità nel resto della stagione e nel 2027.

Sul podio, a rendere più vivace la volata, ha trovato spazio anche una sorpresa relativa: secondo si è piazzato Tommaso Dati (Team Ukyo), una delle rivelazioni del 2026 con già sei vittorie stagionali, tra cui una tappa alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali e quella inaugurale del Tour of the Alps. Terzo ha completato il podio Alessandro Romele.

Una giornata di festa per il ciclismo italiano, con Milan che raccoglie l’eredità della maglia tricolore con pieno merito.