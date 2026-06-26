La Notte dei Campioni New Asti Skating: cronaca di una serata speciale

Una serata di sport, spettacolo ed emozioni ha celebrato vent’anni di storia del pattinaggio artistico con la 20ª edizione del “Gran Galà Notte dei Campioni”, andata in scena presso il PalaBrumar di Asti e organizzata dalla società New Asti Skating Banca di Asti.

Un appuntamento ormai diventato una tradizione nel panorama sportivo astigiano, capace ancora una volta di coinvolgere il pubblico con coreografie spettacolari, musica, talento e tanta passione.

La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio della Regione Piemonte, del CONI Regionale, del Panathlon Club Asti e della FISR, confermando il valore e la rilevanza di un evento che da due decenni promuove il pattinaggio artistico e i giovani talenti del territorio.

Tra le autorità presenti alla serata il Consigliere Comunale Delegato allo Sport signor Maurizio Limbordo, il Presidente CONI Provinciale Asti signora Lavinia Saracco, il Presidente del Panathlon signor Carlo Bosticco. A rendere ancora più prestigiosa la serata la presenza degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Garden Premio, che come da tradizione ha curato l’allestimento scenografico trasformando il palazzetto in un vero teatro dello spettacolo, Banca di Asti, AXA Asti Global Insurance, Ottica Bella, EQSG, Gruppo Gesco SrL Istituto Scolastico D'Annunzio,Tom Serramenti di Lepuri e Beauty Gold di Letizia Mazzola. La serata è stata presentata da Federica Bergamini, che ha accompagnato il pubblico attraverso un viaggio fatto di musica, danza e pattinaggio.

Protagonisti assoluti sono stati i circa 60 atleti della New Asti Skating Banca di Asti, coordinati dal Tecnico FISR Lidia Nargi, che ha curato la regia sportiva e artistica dell’intera manifestazione.

Sul parquet del PalaBrumar si sono alternati tutti i gruppi della società: i più piccoli del Baby Skating, capaci di conquistare il pubblico con una tenerissima esibizione sulle note dei Puffi; i gruppi principianti e di avviamento che hanno portato in pista fantasia e colore con la coreografia ispirata a Barbie e Ken, che ha coinvolto grandi e piccoli; il gruppo pre-agonistico con una suggestiva rappresentazione tra “Il Salone dei guai” e “ Gli Spaventapasseri”; fino ad arrivare al gruppo Avviamento 2 con le atmosfere magiche di Harry Potter.

Grande entusiasmo anche per le esibizioni più dinamiche, tra cui l’appassionante numero ispirato a Sister Act, che ha trascinato la platea con energia e spettacolarità con ben 35 atleti coinvolti nella coreografia. Spazio anche alle coppie artistico con l’esibizioni di Massimo Palmieri e Simone Besusso, in coppia con Ersa Lici e Gaia Nosenzo sulle note di Reality. Grande apprezzamento ha riscosso anche l'esibizione della squadra agonistica composta da Anna Varallo, Elisa Mancullo e Rebecca Negro, che sulle note di "Everybody Wants to Rule the World" ha proposto una coreografia coinvolgente e di grande impatto scenico, mettendo in evidenza tecnica, sincronismo ed espressività. Non potevano inoltre mancare le esibizioni dei singolisti Gabriella Melis e Massimo Palmieri, che hanno saputo emozionare il pubblico con le loro performance, confermando il talento e la qualità tecnica che contraddistinguono gli atleti della New Asti Skating Banca d’Asti, fino al gran finale sulle note di Candy man, che ha chiuso una serata ricca di applausi.

Per Massimo Palmieri una serata particolarmente significativa: l’atleta è stato premiato dal Presidente CONI Provinciale Asti Lavinia Saracco e ha ricevuto una targa ricordo dal Presidente del Panathlon Carlo Bosticco, dopo aver conquistato anche quest’anno il titolo di Campione Italiano FISR nella specialità obbligatori.

Nel corso della serata, la Signora Lavinia ha inoltre premiato i 20 atleti della squadra agonistica della New Asti Skating che si sono particolarmente distinti negli ultimi Campionati Provinciali e Regionali FISR, conseguendo importanti risultati e portando alto il nome della società anche in campo Nazionale.

A lei va il più sincero e sentito ringraziamento per la costante vicinanza alla società, per il prezioso sostegno e per la presenza sempre attenta e partecipata alle nostre iniziative.

Al termine della serata l’allenatrice Lidia Nargi e il Presidente Silvia Girola hanno voluto ringraziare tutti i dirigenti, i collaboratori, gli sponsor e le istituzioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. “Ricevere tanti complimenti dal pubblico e dalle istituzioni presenti è motivo di grande orgoglio – sottolineano dalla società –. Dopo vent’anni possiamo dire di aver costruito un evento capace di raccontare lo sport, il lavoro di squadra e la passione per il pattinaggio. Il Gran Galà Notte dei Campioni rappresenta per noi una grande festa e siamo orgogliosi di averlo portato avanti per così tanto tempo”.

La 20ª edizione si chiude così con un bilancio lusinghiero: una serata emozionante e partecipata, che ha confermato ancora una volta il ruolo della New Asti Skating Banca di Asti come realtà di riferimento per la promozione dello sport ad Asti.