Emma Babus orgoglio Blue Roller: titolo tricolore UISP 2026

Ci sono trasferte che valgono una stagione intera. Quella vissuta dalla Blue Roller Asti a Calderara di Reno e Bologna, in occasione del Campionato Nazionale “UISP Skating Fest 2026”, entrerà sicuramente tra le pagine più belle dell’annata sportiva della società astigiana.

A regalare l’emozione più grande è stata Emma Babus, splendida protagonista nella Solo Dance – Danze Obbligatorie Divisione A. Con una prestazione di alto livello, l’atleta astigiana ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Nazionale UISP 2026, coronando mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione con la gioia del gradino più alto del podio.

Le soddisfazioni erano però iniziate già nei primi giorni della manifestazione grazie a Thomas Comune. Al debutto assoluto in un Campionato Nazionale, il giovane pattinatore ha saputo affrontare la gara con grande determinazione, conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella categoria Allievi Regionali C della specialità Libero.

Due medaglie che illuminano il cammino della Blue Roller, ma che non raccontano da sole l’importante lavoro svolto dalla società e dal suo staff tecnico formato da Claudia Cavagnero, Veronica Ruscalla, Federica Sigliano e Federico Trento. Un gruppo affiatato che continua a far crescere giovani atleti attraverso competenza, passione e professionalità.

Positivi anche gli altri risultati ottenuti dalla squadra. Bianca Cerrato ha centrato il 7° posto nel Libero e il 9° negli Obbligatori tra le Allieve. Nella Solo Dance, Cloe Maldonese ha chiuso all’11° posto nella danza obbligatoria e al 10° nella danza libera tra le Cadette Nazionali. Andrea Comune ha ottenuto il 20° posto nella danza obbligatoria e il 15° nella danza libera tra le Allieve Nazionali, mentre Federica Sigliano ha concluso al 14° posto nella danza libera della categoria Senior Nazionale.

La stagione, però, non è ancora finita. Per la Blue Roller Asti l’attenzione è già rivolta al prossimo importante impegno: il Campionato Italiano FISR Skate Italia Solo Dance Divisioni e Intermediate, in programma a Piancavallo dal 17 al 25 luglio, dove gli atleti astigiani proveranno a regalarsi nuove emozioni.