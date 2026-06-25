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Sport

Una doppia convocazione astigiana che profuma d'azzurro

La velocista Rachele Torchio e il cestista Maurizio Pavone hanno ricevuto la chiamata della Nazionale: una soddisfazione che premia il lavoro dei due atleti

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Giugno 2026 11:07:18

Rachele Torchio

La velocista accanto a coach Ruffinengo

Lo sport astigiano profuma d'azzurro. Doppia convocazione di prestigio nelle scorse ore per due dei nostri "figli prediletti". 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha infatti ufficializzato le convocazioni per il Meeting de Paris, in programma a Parigi il prossimo fine settimana. Tra i nomi scelti dalla Direzione Tecnica Federale figura anche quello di Rachele Torchio, atleta dell’Atl. Mondovì – Acqua S. Bernardo, inserita nella lista delle convocate per la 4×100 mista donne.

Per Rachele si tratta della prima convocazione in Nazionale assoluta: un traguardo che vale doppio, perché arriva come riserva ma certifica comunque l’ingresso ufficiale nell’orbita azzurra. Un riconoscimento che premia anni di lavoro e progressione costante per la nativa di Gorzano, frazione di San Damiano. Rachele ha mosso i primi passi nell’atletica proprio quando nasceva l’Hammer Team. A seguirla fin dall’inizio è stato il tecnico Luca Ruffinengo, che l’ha accompagnata lungo tutto il percorso di crescita sportiva. Un legame solido, costruito passo dopo passo, che oggi trova la sua prima grande ricompensa a livello nazionale. Al Meeting de Paris gareggeranno con lei nella 4×100 mista donne Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950) e Alessia Pavese (C.S. Aeronautica Militare). In campo maschile, per la staffetta mista, sono stati convocati Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Alperia), Filippo Randazzo (G.A. Fiamme Gialle) e Junior Tardioli (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi).

Ai prossimi Mondiali Over 40, che si terranno in Grecia dal 4 al 13 luglio, a rappresentare l'Italia ci sarà invece anche un po' di Scuola Basket Asti grazie alla presenza del lungo della Gieffe Maurizio Pavone. Una grande soddisfazione per il sodalizio di Paola Pronotto e la prima squadra allenata da Carlo Di Gioia. 

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