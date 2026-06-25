Da Asti a Cuneo: tutto pronto per i Campionati Italiani di sabato

Scatta il momento di un grandissimo evento in terra piemontese, con partenza dalla nostra città. Sabato prossimo, 27 giugno, con partenza da Asti e arrivo a Cuneo dopo 232 chilometri e mezzo di corsa, si svolgerà il campionato nazionale di ciclismo su strada riservato ai Professionisti Elite.

La corsa vedrà all'opera i migliori ciclisti italiani del momento. Il campione uscente è Filippo Conca, bravo, un anno fa, a tagliare per primo il traguardo di Gorizia.

Si partirà alle 10,50 da piazza Alfieri. I corridori effettueranno un lungo tratto di trasferimento ad andatura turistica percorrendo corso Alfieri, via Roero, via Grassi, via Lessona, corso Matteotti, piazza Amendola, corso Venezia e corso Alba fino al Chilometro Zero, dove alle 11,10 sarà dato il via ufficiale. Verranno poi toccati i comuni di Antignano e San Martino Alfieri, e successivamente si entrerà nella provincia di Cuneo.



La gara valida per l'assegnazione della maglia tricolore ebbe luogo la prima volta nel lontano 1885, e a vincerla fu il milanese Giuseppe Loretz. Il record di successi appartiene tuttora a Costante Girardengo, che riuscì ad imporsi in ben nove occasioni. Da segnalare anche le cinque vittorie di Learco Guerra e le quattro ottenute da Alfredo Binda, Gino Bartali e Fausto Coppi.

In epoca più recente, ricordiamo i tre successi conquistati da Giovanni Visconti, che trionfò nel 2007 (a Genova), nel 2010 (a Conegliano) e nel 2011 (in Sicilia).

La corsa valida per il campionato italiano Professionisti è già partita da Asti il 25 giugno 2017. Arrivo a Ivrea, e il percorso coincideva con il tracciato del Gran Piemonte. Vinse il sardo Fabio Aru, che riuscì a salire per primo sul podio davanti a Diego Ulissi e a Rinaldo Nocentini.