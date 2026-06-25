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Motori

Sarà una Balletti Motorsport a cinque punte al Lana Storico

Formazione variegata per il team dei fratelli Carmelo e Mario Balletti presente al rally biellese con cinque vetture: due Subaru Legacy, altrettante Porsche 911 e la BMW M3

Davide Chicarella

Davide Chicarella

25 Giugno 2026 10:37:25

Balletti Motorspot

Il team al Lana Storico

Prosegue senza soste il cammino nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche per la Balletti Motorsport, in piena fase di preparazione per affrontare al meglio l’imminente 15° Rally Lana Storico in programma a Biella venerdì 26 e sabato 27 prossimi.

Pronte ad entrare nella sfida del quinto round del Tricolore sono le due Subaru Legacy 4Wd; sulla prima si ricomporrà l’equipaggio Andrea Smiderle e Gianni Marchi attualmente terzi in classifica, mentre con la seconda correranno i locali Corrado Pinzano e Marco Zegna che già la portarono a podio un paio di anni fa.

Molta attesa c’è anche per Luca Prina Mello pronto a farsi valere nella gara di casa, con la quale ha il conto in sospeso dallo scorso anno con la sua BMW M3; come sempre sarà affiancato da Simone Bottega.

Si passa poi in casa Porsche con due esemplari di 911 iscritte: la SC/RS di Massimo Ferrari che prosegue la rincorsa al Trofeo di Zona, navigato da Flavio Aivano, mentre con la S 2.0 Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi cercheranno d’incrementare ulteriormente il vantaggio in classifica del 1° Raggruppamento ma anche nella Trofeo Piloti e Coppa Navigatori.

Nove le prove speciali in programma, con la “Lessona – Piero Giardino” che si correrà una prima volta nella serata del venerdì e poi ripetuta altre due volte il sabato con i tre passaggi che saranno diffusi in diretta sui canali di ACI Sport TV. Sabato poi, si disputeranno due giri su “Campore”, “Baltigati” e “Camandona” per quasi 105 chilometri cronometrati. Partenza e arrivo, oltre a riordino notturno e parco assistenza, nell’area parcheggio del Cento Commerciale “Gli Orsi” a Biella.

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