Gli Esordienti A della ValleBelbo Sport chiudono in bellezza la stagione

Gli Esordienti A della ValleBelbo Sport hanno chiuso in grande stile la stagione, tra importanti miglioramenti personali e un consolidato progresso di squadra. Con il lungo weekend dei Campionati Regionali di Torino, si è celebrato l’ultimo atto del calendario stagione, un interessante momento di confronto con i pari età di tutto il Piemonte e l’occasione per tracciare il bilancio di un’annata caratterizzata da una costante crescita globale.

Quattordici i nuotatori del team arancio-nero al via dei Regionali, tutti autori di interessanti prestazioni individuali e, ancora una volta, protagonisti di un grande risultato di squadra.

Al Palazzo del Nuoto hanno gareggiato Edera Gavrilov (50 stile libero 33”94, 200 stile libero 2’47”94, 100 dorso 1’24”57), Melissa La Stella (50 stile libero 43”08, 100 rana 2’10”78), Carlotta Maisano (50 stile libero 36”47, 100 rana 1’44”03), Chiara Papillo (50 stile libero 36”60, 100 stile libero 1’22”84, 200 misti 3’18”72), Alice Manhua Rizzo (50 stile libero 32”39, 100 stile libero 1’13”69, 100 dorso 1’26”40), Irene Roccazzella (50 stile libero, 100 stile libero 1’30”62, 100 rana 1’54”87), Stefani Stojanova (50 stile libero, 100 stile libero 1’26”66, 100 dorso 1’39”00), Matilde Stojcheva (50 stile libero 41”01, 100 stile libero 1’22”28, 100 rana 1’47”70), Diletta Tudisco (50 stile libero 32”76, 100 stile libero 1’14”13, 200 misti 3’04”56), Adele Vola (50 stile libero 42”98, 100 stile libero 1’36”57, 100 dorso 1’44”65), Tommaso Bertelli (50 stile libero 31”28, 100 stile libero 1’12”24, 100 dorso 1’20”52), Tommaso Casasola (50 stile libero 33”59, 100 stile libero 1’16”01, 100 rana 1’39”88), Giacomo Fidanza (100 stile libero 1’18”31, 200 stile libero 2’47”64, 100 dorso 1’35”54) ed Edoardo Leva (50 stile libero 30”76, 100 stile libero 1’09”86, 200 misti 2’57”39).

Inoltre, la ValleBelbo Sport ha schierato, per la prima volta, tutte le staffette ai Regionali: 4x100 stile libero maschile (Bertelli, Leva, Fidanza, Casasola) 5’00”12, 4x100 stile libero femminile (Rizzo, Tudisco, Papillo, Gavrilov) 5’08”95, 4x100 mista femmile (Gavrilov, Maisano, Tudisco, Rizzo) 5’52”46 e la 4x100 mista maschile (Bertelli, Fidanza, Leva, Casasola) che è stata squalificata.

“Il gruppo ha mostrato una notevole evoluzione tecnica, esprimendo una notevole crescita maturata passo dopo passo, giorno per giorno, durante tutta la stagione - sottolinea Monica Fusaro, che ha guidato il gruppo degli Esordienti per tutta la stagione - Fare squadra: questo è stato il motto di questa stagione, la vera forza del nostro team che ha consentito di raggiungere traguardi più consistenti rispetto al previsto. Come tecnico, sono orgogliosa e soddisfatta del percorso umano e sportivo compiuto da ognuno dei nuotatori di questo gruppo: le basi solide gettate in questa stagione fanno ben sperare per il futuro”.

“Siamo soddisfatti del percorso compiuto da tutti i nuotatori di questo gruppo - dice Matteo Palumbo, presidente della ValleBelbo Sport - sotto la guida di Monica Fusaro, abbiamo notato una considerevole crescita da parte di questo gruppo che raggruppa giovani atleti che rappresentano il futuro del nostro team e di questo sport. Abbiamo una visione globale del nuoto e della pratica sportiva, investendo come società sia sotto l’aspetto puramente tecnico e didattico, sia per quanto riguarda l’evoluzione personale di ciascuno dei nostri tesserati. In chiusura di questo percorso stagionale del gruppo Esordienti, posso dire di essere orgoglioso di tutto lo staff e di tutti i componenti del team VBS”.