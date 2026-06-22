Federica Baracco, 17 anni, regina dei 1.500 metri: quattro medaglie per il GSH Pegaso Asti agli Assoluti FISDIR

A meno di un mese dall’oro conquistato nei 1000 metri AF DIR ai Nuovi Giochi della Gioventù di Roma, Federica Baracco arricchisce ulteriormente un palmarès già notevole.

Sabato 20 giugno, la diciassettenne astigiana si è laureata campionessa italiana assoluta nei 1500 metri, categoria II1, ai Campionati Italiani Assoluti Fisdir di Abano Terme, stabilendo il primato personale nonostante il caldo torrido, con temperature prossime ai 40 gradi.

Gara gestita con grande lucidità: avvio prudente, quindi l’accelerazione decisiva al secondo giro. Baracco ha preso il comando e ha chiuso in solitaria. Il giorno successivo è arrivato anche l’argento negli 800 metri, al termine di una prova in netta progressione: quarta al passaggio dei 400, ha rimontato fino alla seconda posizione nella seconda metà, con Carlotta Roccotelli — atleta di altissimo profilo ed esperienza, classe 1989 — imprendibile al comando.

Doppio podio anche per il compagno di club Pietro Notarianni: argento nei 100 metri II3 sabato e argento nei 200 metri domenica, con un ulteriore miglioramento cronometrico nella seconda gara, nonostante il calendario serrato. Per il GSH Pegaso Asti il bilancio è di quattro medaglie complessive, frutto di un weekend di grande soddisfazione ai Campionati Italiani Assoluti Fisdir.