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Manu Olivieri trionfa nel tempio della velocità: Monza è sua

Il canellese conquista la sua prima vittoria nella Formula Regional European Championship al termine di una gara-3 ricca di emozioni e colpi di scena

Davide Chicarella

Davide Chicarella

21 Giugno 2026 23:12:39

Emanuele Olivieri

Il driver Canellese festeggia sul podio

Un trionfo nel tempio della velocità che non può che certificare il talento di un giovanissimo pilota emergente. 

Emanuele Olivieri conquista la sua prima vittoria nella Formula Regional European Championship al termine di una gara-3 ricca di emozioni e colpi di scena, caratterizzata da ben quattro interventi della Safety Car.

Partito dalla pole position conquistata in mattinata, il pilota della R-Ace ha dominato la corsa con grande autorità. Al via ha subito dovuto respingere gli assalti del suo compagno di squadra Nakamura Berta, deciso a prendersi la leadership. Il duello però si è spento bruscamente alla Lesmo: un contatto tra i due ha spedito Nakamura contro le barriere, ponendo fine anzitempo alle sue speranze di risultato.

Liberatosi del principale avversario, Olivieri ha provato a scappare, costruendo un margine importante sugli inseguitori. Ma ogni volta che sembrava poter prendere il largo, la Safety Car rientrava in pista, azzerando puntualmente il vantaggio. Il giovane astigiano ha però mostrato nervi d’acciaio, difendendo con lucidità e freddezza la prima posizione a ogni ripartenza.

Alle sue spalle, Sebastian Wheldon ha firmato un’ottima rimonta. Dopo la penalità rimediata in Gara 2, il pilota di MP Motorsport è rimasto sempre in agguato nelle posizioni di vertice, capitalizzando poi il contatto tra Gabriel Gomez e Maksimilian Popov nella lotta per il secondo posto.

Per Olivieri si tratta di un successo pesantissimo: dopo il podio di Gara 1, sale a 85 punti e si rilancia con forza nella lotta per il titolo.

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