Classe senza età: Miriam Borali e il Circolo Tennis Palermo campioni d'Italia ladies 75

Classe senza età ed ennesimo successo sportivo che premia talento, longevità e passione. Ovviamente firmato da una straordinaria interprete della racchetta come Miriam Borali, astigiana d'adozione ormai da decenni.

Nel weekend del 12-13-14 giugno il Circolo Tennis Palermo si è infatti laureato campione d’Italia sulla terra rossa del Circolo Canottieri Roma, conquistando lo scudetto nella categoria Ladies 75. La squadra era composta da Lidia De Nicola, Paola Brizzi, Giuseppina Sacchi e dall’astigiana Miriam Borali, già più volte vincitrice del tricolore negli scorsi anni.

Nelle due gare disputate tra venerdì e sabato per il sodalizio siciliano arrivano le vittorie su Tennis Rivoli 2000 e CT Parabiago (Milano) che aprono a Borali e compagne le porte della gara decisiva per l’assegnazione del titolo. La vittoria di domenica per 2-1 contro il CT Bagnacavallo (Ravenna) al termine di un confronto intenso ed equilibrato vale il meritato scudetto e l'ennesima gioia sportiva dell'eterna Miriam.