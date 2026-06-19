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Mundialito ossolano: debutto promettente per Porzia e Genaro, secondi nella classe Rally3

La kermesse regala emozioni: doppia validità, e ottimo risultato al debutto sulla Renault Clio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

19 Giugno 2026 10:34:44

Mundialito ossolano: debutto promettente per Porzia e Genaro, secondi nella classe Rally3

Il “Mundialito” ossolano ha nuovamente offerto uno spettacolo ad alto tasso di emozioni, su un palcoscenico di grande livello impreziosito dalla doppia validità per il Campionato Italiano Rally Challenger e per la Coppa Rally di Zona 2. Tra i rientri più attesi, quello dell’equipaggio composto da Mauro Porzia e Arianna Genaro. Per il pilota torinese e la navigatrice imperiese si è trattato del ritorno in abitacolo dopo diversi mesi di pausa.

La trasferta in Ossola ha coinciso con il debutto ufficiale sulla Renault Clio Rally3 del team piemontese ScaccoMatto Racing. Considerate le prove speciali particolarmente impegnative, il risultato è di rilievo: la seconda posizione nella classe Rally3 rappresenta una preziosa iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

“Siamo soddisfatti. La vettura è molto competitiva, profondamente diversa dalla Rally4. Il Rally Valli Ossolane è stato il primo vero test, in quanto in precedenza avevamo unicamente percorso qualche chilometro su strada bagnata. I nostri impegni ora si focalizzeranno sulle strade della Coppa Rally di Zona 2, a partire dal Rally della Lanterna, in programma nel luglio prossimo a Genova”, concludono.

 

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