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Scelfo Racing Team ancora protagonista a Ottobiano: Fiasco domina la rookie, Gilitus e Battaglia brillano

Squadra sugli scudi: il team monopolizza il podio nel trofeo of Heroes con il patron Gionatan Scelfo al fianco dei piloti

Davide Chicarella

Davide Chicarella

19 Giugno 2026 10:28:32

Scelfo Racing Team

Il team alla gara

Scelfo Racing Team ancora grande protagonista nei giorni scorsi. Domenica 14 giugno si e svolta infatti a Ottobiano la tera prova del campionato BKQ Europecup e la squadra astigiana ha ottenuto risultati soddisfacenti. 

Adamo Fiasco oramai domina la sua categoria, la Rookie. Con un primo posto in gara 1 ed un terzo in scioltezza e consapevolezza in gara 2, vince l'assoluta di giornata.

Dittatore della kermesse Lorenzo Gilitus, finalmente tornato in forma e autore di due straordinari risultati, primo in gara uno e secondo in gara due nella categoria Expert, a livello assoluto è d'argento. 

Il "cucciolo" del team, Riccardo Battaglia Riccardo, sta crescendo a vista d'occhio, ben inserito e supportato dalla squadra che è più una seconda famiglia. Con un secondo posto e un primo strappato all'ultima curva porta a casa il primo posto assoluto di giornata nella categoria Expert.

Altra buona notizia il rientro di Gianluca Cariola dopo l'infortunio: domenica ha ricominciato a prendere le misure di questo campionato combattuto; ancora fuori per infortunio al veterano Sabato Fiasco.

Nella categoria trofeo of Heroes quasi tutto il podio è del Scelfo Team: Battaglia primo, Gilitus secondo, Adamo Fiasco quarto. 

La compagine astigiana si sta facendo notare e tutto questo grazie al patron del team, Gionatan Scelfo, presente anche lui domenica, supportando in tutto e per tutto i suoi piloti.

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