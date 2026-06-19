Lucia Tassinario pronta a brillare al Trofeo Settecolli: gli Esordienti A in gara per i regionali

Il prossimo fine settimana, dal 26 al 28 giugno, Lucia Tassinario tornerà sui blocchi dello Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma per il Trofeo Settecolli che quest’anno celebra la 62^ edizione.

Un meeting che, dopo aver scritto pagine importanti del nuoto internazionale, ancora oggi rappresenta un banco di prova molto qualificato per gli atleti più rappresentativi dei cinque continenti, in particolare per i nuotatori europei che si stanno avvicinando ai Campionati continentali. Lucia, che sta affrontando l’esame di maturità, è iscritta in 50 stile libero, 50-100 dorso e 50-100 farfalla e gareggerà in tutte e tre le giornate.

La nuotatrice della ValleBelbo Sport che svolge la preparazione in vasca e in palestra all’Orangym di Nizza Monferrato, conserva un ottimo ricordo dell’evento romano a cui arriva sempre con grande determinazione: lo scorso anno, proprio nei 50 farfalla, vinse la finale B diffusa anche in diretta televisiva internazionale, siglando una delle sue migliori prestazioni di sempre. Quest’anno, ci arriva con grandi stimoli dopo aver già affrontato il prestigioso Mare Nostrum di Barcellona e il meeting internazionale di Annemasse, in Francia, a gennaio.

Nel frattempo, da venerdì 19 a domenica 21, gli Esordienti A coordinati da Monica Fusaro affronteranno l’appuntamento conclusivo della stagione: i Campionati Regionali. A Torino, nel fine settimana, saranno in gara Edera Gavrilov, Melissa La Stella, Carlotta Maisano, Chiara Papillo, Alice Manhua Rizzo, Irene Roccazzella, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Diletta Tudisco, Adele Vola, Tommaso Bertelli, Tommaso Casasola, Giacomo Fidanza e Edoardo Leva.