Balletti Motorsport: trionfo con la Subaru in Costa Azzurra, amaro al Trento-Bondone per Pizzato

Tra un impegno e l’altro del Campionato Italiano Rally Auto Storiche – Valsugana e Lana Storico – per la Balletti Motorsport ci sono state altre due gare che hanno visto impegnate nello scorso fine settimana altrettante vetture curate dal team di Nizza Monferrato.

In Francia, più precisamente in Costa Azzurra, si è corso il Rally Nice Jean Behra con validità per la serie denominata France Cup VHC, corso in abbinamento con l’omonimo rally per auto moderne. A dominare la gara storica, vincendo tutte le prove speciali, è stata la Subaru Legacy Gruppo A affidata a Elio Cortese e Ciro Lamura che hanno corso una gara di alto livello ben supportati dal perfetto rendimento della trazione integrale giapponese con la quale anche lo scorso anno avevano firmato un successo al di là delle Alpi, al Rally de Drap.

Di tutt’altro genere il secondo impegno, stavolta in territorio nazionale, il cui teatro è stata la celebre cronoscalata “Trento –Bondone” disputata sull’impegnativo percorso di oltre 17 chilometri. Con la Porsche 911 RS era in gara Umberto Pizzato per il quale l’esito finale non è stato all’altezza delle aspettative; il pilota vicentino è stato infatti sensibilmente rallentato da altro pilota partito prima il quale, una volta raggiunto, oltre a non agevolare il sorpasso ha quasi causato una collisione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più dannose. Con un tempo più alto di 5” rispetto alla miglior manche di prova, un deluso Pizzato ha chiuso ottavo assoluto e secondo di 2° Raggruppamento.