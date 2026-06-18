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Tennis

Tennis e padel in festa a Carrara: al campionato nazionale Panathlon trionfa Luca Simonetti

Sotto la regia di Enrico Simonelli, il Campionato nazionale di Tennis & Padel del Panathlon Distretto Italia ha proposto singolari, doppi e doppio misto, incoronando in singolare l'astigiano

Davide Chicarella

Davide Chicarella

18 Giugno 2026 11:09:00

Panathlon Club

Il gruppo giocatori e lo staff dell'evento

Nella splendida cornice del Tennis Club Marina di Carrara, si è svolto nell'ultimo weekend il Campionato Nazionale di Tennis & Padel del Panathlon Distretto Italia.

Sotto l'ottima regia del maestro di tennis locale Enrico Simonelli, si sono svolti incontri con tabelloni di singolare e doppio (tennis e padel) sia maschile che femminile e doppio misto. Al termine di due giorni intensi di gare con panathleti provenienti dai club di Massa, Carrara, Lucca, Firenze, Montecatini, Trento, Orvieto, Trieste ed Asti, domenica pomeriggio sono stati emessi tutti i verdetti con i relativi vincitori.

Il panathleta astigiano Luca Simonetti ha conquistato il titolo nel singolare maschile Open di tennis (16 partecipanti) prevalendo in finale contro il massese Nicola Maiacchini, mentre nel doppio maschile, in coppia con Fulvio Saracco, ex socio del sodalizio astigiano, si è arreso solo dopo una combattuta semifinale contro Brotini padre e figlio, futuri vincitori e soci del Club di Montecatini.

Al termine dell'evento, premiazioni, scambio di omaggi tra i Club e tanta allegria e soddisfazione tra gli atleti con appuntamento alla prossima edizione nel giugno 2027 sempre in terra toscana.

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