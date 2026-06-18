Gasperini conquista il primo podio mondiale a Leogang: tra difficoltà e ritiri, brillano i giovani su strada e MTB

La seconda tappa della Coppa del Mondo di Enduro si è corsa a Leogang, in Austria, su uno dei tracciati più difficili e selettivi del circuito. Giancarlo Gasperini ha conquistato il 3° posto nella categoria OPEN Men. Finora la sua stagione è stata regolare e sempre nelle posizioni alte della classifica, ma a Leogang è finalmente arrivato il podio mondiale. Nella stessa categoria, problemi meccacini e cadute per Simone Cornero e Francesco Masiero (DNF). Nelle categorie PRO, ottima prestazione di Emanuele Baglietto che, al suo esordio in questa categoria, ha chiuso al 10° posto tra i Junior. Continua a crescere anche Igor Biamino, che ha portato a termine la gara al 91° posto. Tra le donne, Clarissa Carzolio ha chiuso in 14ª posizione, risultando la seconda delle italiane al traguardo. Ritiro invece per Samuel Petrolillo per via di cadute e rotture meccaniche. Nonostante le condizioni difficili e gli imprevisti, i ragazzi hanno affrontato la trasferta austriaca con il massimo dell'impegno e dello spirito di squadra.

Ottima gara anche per i giovanissimi del Pedale Canellese impegnati su strada a Bruino (TO) su un percorso molto tecnico di circa 1km da ripetersi più volte. Ottima prestazione per Filippo Ghione 2º classificato tra i G1, nella categoria G2 un buon 3º gradino del podio per S. e 9ª posizione per Riccardo Ghi. Per la categoria G4 8ª posizione per Lorenzo Savino e tra le ragazze Matilde Ghione conclude la sua gara al 2º posto.

Per quanto riguarda il gruppo MTB, nel Trofeo XC i Cinghiali a Tresonara, buonissima prestazione di Jacopo Dogliotti 1º classificato nella categoria G1.