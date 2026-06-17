La Notte dei Campioni: 20ª edizione al PalaBrumar, sport e spettacolo con la New Asti Skating

Sarà una serata di sport, spettacolo ed emozioni quella in programma domenica 21 giugno 2026 alle ore 20.30 presso il PalaBrumar di Asti, dove andrà in scena la 20ª edizione de “La Notte dei Campioni”, il Gran Galà Nazionale di Pattinaggio Artistico a Rotelle organizzato dalla New Asti Skating.

L'evento, a ingresso libero, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva astigiana e offrirà al pubblico l'opportunità di assistere alle esibizioni degli atleti della società, protagonisti di un'annata ricca di risultati e soddisfazioni. A condurre la serata sarà Federica Bergamini.

Protagonista dell'evento sarà la New Asti Skating, storica realtà sportiva che quest'anno celebra il quarantanovesimo anno di attività e si prepara a raggiungere nel 2027 il prestigioso traguardo del cinquantenario. Da quasi mezzo secolo la società rappresenta un punto di riferimento per il pattinaggio artistico a rotelle, distinguendosi per la qualità del lavoro svolto e per i risultati ottenuti a livello regionale, nazionale e internazionale.

Particolare rilievo sarà dedicato ai successi conquistati nel corso della stagione agonistica, tra i quali spicca il secondo titolo di Campione Italiano ottenuto da Massimo Palmieri, risultato che conferma il valore tecnico e sportivo della società astigiana.

La serata vedrà inoltre la partecipazione della società Alassio Roller Accademy, ospite della manifestazione, che contribuirà ad arricchire il programma con esibizioni di alto livello tecnico e spettacolare.

L'evento si svolge con il patrocinio della Regione Piemonte, del CONI Regionale, della FISR SKATE ITALIA e del Panathlon Club Asti.

«La ventesima edizione della Notte dei Campioni rappresenta un momento particolarmente significativo per la nostra società – dichiara la Presidente Silvia Girola –. Celebriamo una stagione ricca di risultati e ci avviciniamo a un traguardo storico: nel 2027 la New Asti Skating festeggerà cinquant'anni di attività. È una serata che desideriamo dedicare ai nostri atleti, alle loro famiglie, ai tecnici, agli sponsor e a tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla crescita della società. Un ringraziamento speciale va alla nostra allenatrice Lidia Nargi, il cui lavoro quotidiano rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la crescita sportiva e umana dei nostri ragazzi.»

La New Asti Skating desidera infine ringraziare le istituzioni, i sostenitori e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: Banca di Asti, Garden Pregno, AXA Asti Global Insurance, Ottica Bella, EQSG, Gruppo Gesco SrL Istituto Scolastico D'Annunzio,Tom Serramenti, Beauty Gold.

La Notte dei Campioni si conferma così un'occasione speciale per celebrare il talento, la passione e l'impegno degli atleti, condividendo con la città una tradizione sportiva che da quasi cinquant'anni porta il nome di Asti ai vertici del pattinaggio artistico a rotelle.