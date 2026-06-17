ValleBelbo Sport sugli scudi ai campionati regionali assoluti: Tassinario conquista due ori e un argento

I Campionati Regionali Assoluti, con 795 atleti al via, in rappresentanza di 23 società, a contendersi i titoli piemontesi, regalano belle soddisfazioni alla ValleBelbo Sport.

Risultati interessanti, in una fase particolare della stagione e in un contesto agonistico impegnativo che prevedeva la formula batterie e finali, senza distinzione di categorie di età.

Lucia Tassinario, che si sta avvicinando ad un importante appuntamento internazionale della stagione estiva, conquista due titoli regionali e una medaglia d’argento. Il gradino più alto del podio arriva nei 50 stile libero in 26”56 e nei 100 dorso in 1’05”11 mentre nei 50 farfalla centra la piazza d’onore in 27”40.

Molto consistenti i risultati da parte degli altri portacolori della ValleBelbo Sport, con numerose presenze in finale. Maddalena Bertelli, approdata in finale A, si piazza in sesta posizione nei 50 dorso in 30”88 a cui aggiunge la finale B dei 100 dorso nuotata in 1’07”35 e la 17a posizione nei 200 dorso.

Francesca Gallione, impegnata negli esami di maturità come Lucia Tassinario e Pietro Balsamo, anch’egli in gara a Torino, supera le batterie nella rana e nuota le finali B dei 50 rana (35”97) e dei 100 rana (1’17”28).

I più giovani hanno colto l’opportunità di giocarsi una sfidante finale C: hanno passato il taglio delle eliminatorie gareggiando anche al pomeriggio Alessandro Mairano (50 rana 32”54), Jacopo Martella (50 rana 33”57), Mattia Antonio Tammaro (50 stile libero 25”74, 50 farfalla 27”18), Aurora Tudisco (50 stile libero 29”81, 50 farfalla 31”25) e Bianca Tassinario (50 stile libero 30”16, 100 dorso 1’13”87). In gara ai Regionali Assoluti al Palazzo del Nuoto anche Camilla Palumbo, Greta Gabutto, Federica Ferraris, Anna Marchelli, Vittorio Perosino, Daniel Argieri, Giulio Maria Rizzolo e Luca Lovisolo.