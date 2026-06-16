Da Asti a Dublino: Etinosa Oliha affronta McKenna per il titolo IBF

Il primo “faccia a faccia” promette scintille, per una lunga estate calda dl pugilato mondiale con tanta Asti protagonista. Etinosa Oliha è pronto ad affrontare la sfida più difficile ed entusiasmante della propria carriera, affrontando l'8 agosto a Dublino Aaron McKenna nel main event con in palio il titolo mondiale IBF. Nei giorni scorsi è andato in scena il primo “face to face” tra i due pugili che si sfideranno tra meno di due mesi alla 3Arena, un piccolo “show nello show” di scena in Inghilterra a Bournemouth.

Etinosa Oliha (22-0), n. 2 della classifica, e l'irlandese Aaron McKenna (20-0), n. 3, si affronteranno all'interno di un evento organizzato dalla Zuffa Boxing di Dana White, presente in occasione della presentazione ufficiale.

Il titolo in palio è attualmente vacante, dopo che il kazako Jamivek Alimkhanuly è stato detronizzato per essere stato trovato positivo ad un controllo antidoping e la cintura rappresenta senza dubbio un traguardo speciale, visto che nel recente passato l'hanno indossata campionissimi del calibro di Canelo e Golovkin.

“El Chapo”, dopo aver conquistato il titolo italiano della categoria e anche il Mondiale WBO, fa parte della promotion AGON Sport tedesca, ingaggiato da Ingo Wolkman, con cui ha disputato finora sei incontri, tra i quali l'eliminatoria del settembre 2024 a Berlino, dove surclassò il russo Alexander Pavlov con un kot alla terza ripresa che lo proiettò ai vertici del ranking.

Il 27enne astigiano doc non combatte dal settembre 2025, quando a Berlino sconfisse in tre riprese Ivan Njegac, e si è preparato duramente in questi mesi al fianco dell'immancabile Maestro Davide Greguoldo, tecnico che l'ha scoperto e seguito sin dai primissimi passi sul ring.

Professionista dal 2017, McKenna ha combattuto l'ultima volta nell'aprile 2025 quando si impose ai punti su Liam Smith, ex campione super welter WBO, è anch'egli imbattuto e pronto a inseguire il titolo da “padrone di casa”: «Sono quasi vent'anni che faccio pugilato e combattere per il titolo era il mio sogno - dice l'irlandese - Poter affrontare il match in casa, a Dublino, rende davvero incredibile questa opportunità. Conosco l'avversario, è imbattuto e sarà un match complesso, ma mi farò trovare pronto». Il programma di avvicinamento al match per il duo Oliha-Greguoldo prevede step già prefissati: dopo alcuni giorni di allenamento con Ivan Zucco, anch'egli seguito dal tecnico astigiano e pronto ad affrontare in estate un match a Verbania, in attesa di una chance titolata, l'imbattuto peso medio classe 1998 e il Maestro si trasferiranno per un mese a Granada, dove si alleneranno ad alta quota. Terminata la fase di preparazione, “Eti” volerà a Palma di Maiorca per effettuare le consuete sessioni di sparring. «Le qualità di McKenna non le scopriamo certo noi, ma conosciamo anche molto bene l'abilità di Oliha - dice coach Davide Greguoldo - Sappiamo che combattere a casa sua rappresenta un rischio e un ostacolo ulteriore ma siamo intenzionati a inseguire il nostro sogno, quello di conquistare un altro titolo». «Etinosa ha dimostrato di meritare questi palcoscenici e sono certo che grazie alla sua prestazione si assesterà nell'Olimpo della categoria, pronto ad affrontare stabilmente altri incontri di questo altissimo livello», prosegue Davide. Che match sarà? «Una sfida tosta, contro un avversario che vanta più di 50 successi da dilettante e che da professionista si è dimostrato molto performante - aggiunge il coach - L'irlandese è alto e dovremo fare attenzione alle sue lunghe leve sfruttando la rapidità di Oliha».

«Affronteremo uno stadio che tiferà forte per il proprio beniamino, farò di tutto per fare rimanere in silenzio il pubblico e agguantare la cintura», gli fa eco il campionissimo astigiano.

L'estate di coach Greguoldo sarà sicuramente senza sosta: mentre prepara al fianco di Oliha la chance mondiale, il 21 giugno sarà all'angolo di Alessio “Mosquito” Lorusso che a Cologno Monzese difenderà il titolo intercontinentale IBO dall'assalto del temibile campione messicano Alex Santiago. Il conto alla rovescia è iniziato: gli obiettivi sono prestigiosi, il team astigiano vuole volare alto.