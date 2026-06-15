Memorial "Spicchio" Spandonaro nel segno della filantropia: ricavato devoluto alla parrocchia

Al campo parrocchiale della Torretta Nostra Signora di Lourdes si è svolta domenica la decima edizione del Memorial Paolo “Spicchio” Spandonaro, torneo di calcio a sette intitolato al ricordo del figlio di Giovanni, rettore del Comitato Palio Torretta dal 2009 al 2019. Paolo morì in un incidente stradale il 9 aprile 2014. Hanno trionfato gli Amatori Torretta, vittoriosi sugli Amici di Paolo con il risultato di 4-2.

Nelle due gare di qualificazione, Amici di Paolo e Amatori Torretta avevano battuto, rispettivamente, Torretta Giovanissimi (1-0) e Torretta Esordienti ai rigori (3-3 in partita). Gioachino Pistritto e Giuseppe Sorba gli arbitri del torneo. La finale era stata preceduta dalla sfida-esibizione tra gli amici di Nanni.

Il premio “Spicchio” è andato ai fratelli Santoro (Amatori Torretta), vale a dire il bomber Massimo e Alessandro. Una menzione speciale per Mario Malandrone (Amatori Torretta), pilastro della squadra.

Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”.