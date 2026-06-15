Asti Mens Sana promossa in Divisione Regionale 2: la tripla di D'Agostino chiude lo spareggio a Torino

L’Asti Mens Sana festeggia la promozione in Divisione Regionale 2. Venerdì a Torino la squadra allenata da Donato Le Caldare ha messo il sigillo sulla stagione imponendosi in gara 2 degli spareggi playoff di DR3 contro il Comala Football And Cricket, già battuto all’andata al PalaMakhymo.

Si chiude così il lungo cammino della compagine astigiana che, dopo aver dominato la regular season terminando in vetta alla classifica con un bilancio di 15 vittorie ed una sola sconfitta, nei quarti dei playoff ha eliminato per 2-1 il Tam Tam Torino B e in semifinale sempre per 2-1 la Bruinese.

Nella serie finale la giovane formazione locale ha invece pagato l’inesperienza, cedendo il passo per 2-0 alla Polisportiva Jolly di Vinovo, che nella prima fase si era classificata in seconda posizione dopo aver imposto l’unico stop all’Ams proprio nell’ultima giornata del girone di ritorno.

Negli spareggi contro il Comala Torino, eliminato nell’altra finale dal Tam Tam A di Torino, l’Asti Mens Sana non ha più avuto tentennamenti, e in due partite ha chiuso la serie vincendo in scioltezza all’andata sul parquet di Via Gerbi per 71-61 e poi imponendosi a Torino per 76-78 al termine di una gara estremamente combattuta, dove il carattere e la grinta della formazione astigiana ha fatto la differenza.

Decisiva la tripla allo scadere del capitano Matteo D’Agostino e preziosi i 26 punti messi a segno da Riccardo Radatti – che conquista anche il titolo di miglior realizzatore del campionato raggiungendo quota 439 – e i 21 di Francesco Cascio e Giacomo Allara.

Scende così il sipario sulla prima stagione nella quale la società presieduta da Riccardo Amico ha schierato una squadra nei campionati senior.

Fondata nel 2023 con l’obiettivo primario di lavorare sul settore giovanile, l’Asti Mens Sana ha costruito con i propri ragazzi una prima squadra per dare un orizzonte al vivaio e un punto di riferimento agli appassionati. E i risultati agonistici sono anche un premio per l’elevato numero di tifosi che ha sempre seguito la le partite e affollato gli spalti del palazzetto.

"Siamo davvero orgogliosi di questi ragazzi - ha commentato il coach Donato Le Caldare - che al primo campionato senior della loro vita hanno sùbito centrato l’obiettivo".

"Abbiamo dimostrato lungo tutta la stagione di meritare la categoria superiore sia tecnicamente che fisicamente - ha aggiunto l’allenatore - e non dimentichiamo che questi cestisti hanno disputato 60 partite tra U19 e DR3, portando a casa in entrambi i campionati l’obiettivo prefissato all’inizio dell’annata". "Siamo ambiziosi per il futuro - ha concluso Le Caldare - ma vogliamo comunque mantenere l’identità di squadra giovane".

Asti Mens Sana-Comala Torino 71-61

(I quarto 17-15, II 38-29, III 53-45)

Asti Mens Sana: Cravanzola 2, Ripepi 3, Meliga, Gueye 2, D’Agostino 19, Montanella 6, Allara 7, Cavallo, Cascio 12, Donadoni 2, Bolla, Radatti 18. Allenatore: Donato Le Caldare. Assistente: Giuseppe Di Carlo.

Comala Torino-Asti Mens Sana 76-78

(I quarto 22-16, II 38-40, III 57-61)

Asti Mens Sana: Radatti 26, Cascio 21, Allara 21, Cravanzola 6, D’Agostino 3, Montanella 1, Ripepi, Gueye, Donadoni, Cavallo, Bolla, Meliga. Allenatore: Donato Le Caldare. Assistente: Giuseppe Di Carlo.