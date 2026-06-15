Play Asti sul tetto d’Italia: una stagione da record nata dalla sinergia con il territorio

Una stagione straordinaria, che proietta il volley astigiano ai vertici della pallavolo giovanile nazionale. La SSD Play Asti celebra un 2026 da incorniciare, culminato con uno storico 4° posto assoluto in Italia della formazione Under 16 ai Campionati Italiani, a cui si aggiungono il titolo di Campionesse regionali del Piemonte e il raggiungimento delle semifinali con le proprie squadre di categoria. Risultati d’eccellenza che non nascono certo per caso, ma che sono il frutto del talento, del sacrificio e, soprattutto, di una solida programmazione, supportata dalle istituzioni locali.

Il ringraziamento alle atlete e allo staff

Il primo, grandissimo plauso da parte della società va alle vere protagoniste di questa cavalcata: le atlete. Con dedizione, spirito di squadra e una determinazione d’acciaio, hanno portato il nome di Asti sui campi più prestigiosi d’Italia, dimostrando il valore del nostro vivaio. Insieme a loro, la società ringrazia lo staff tecnico, i dirigenti e le famiglie, il cui supporto quotidiano è il vero motore invisibile di ogni vittoria.

La “Casa” del volley: una vittoria di squadra con l’Amministrazione Comunale

Questi successi nazionali e regionali hanno radici profonde e una base solida: la nostra “casa”. La gestione dell’impianto sportivo dell’Enofila, ottenuto tramite bando pubblico, si è rivelata il fattore decisivo per permettere alle squadre di allenarsi in condizioni ottimali e pianificare una crescita di alto livello.

“Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Asti – dichiara il direttivo della SSD Play Asti – per aver creduto nel nostro progetto e, più in generale, per il costante sostegno dimostrato verso lo sport locale. L’assegnazione della struttura non ha rappresentato solo la concessione di uno spazio fisico, ma la condivisione di una visione sociale e sportiva. Permettere a noi, così come ad altre realtà del territorio, di avere una “casa” in cui far crescere i giovani significa investire concretamente sul futuro della comunità”.

Un modello vincente per lo sport astigiano

Il binomio virtuoso tra la progettualità della PlayAsti e la lungimiranza dell’Amministrazione locale dimostra come lo sport di vertice possa fiorire solo quando sostenuto da infrastrutture adeguate e da una forte sinergia pubblica-privata. Forte di questo quarto posto in Italia e del titolo di Campione del Piemonte, la SSD Play Asti guarda già al futuro, pronta a difendere i colori della città e a far crescere nuove generazioni di pallavoliste.