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Tennis

Dlf Asti, grande pubblico per la prima del tabellone nazionale

I Ferrovieri di Roggero e Repetti cedono 5-1 contro i genovesi dell’ES Academy

Davide Chicarella

Davide Chicarella

14 Giugno 2026 20:23:44

Una fase della sfida di Serie C

Dlf Asti in azione

Un inizio in salita ma a testa alta e di fronte a una buona cornice di pubblico. Il tabellone nazionale di Serie C maschile a squadre parte con una sconfitta casalinga 5-1 contro i genovesi dell'ES Tennis Academy, formazione molto forte in grado di eliminare nella fase a girone ligure il TC Sanremo degli ex pro Fabiano, Mager e Civarolo. 

Il pubblico delle grandi occasioni segue l'evoluzione della sfida in attesa del match di ritorno. Nei primi due singolari sconfitta al terzo set di Giacosa contro Bottaro (1/6, 6/1, 6/3) e Deza Huete 6/1, 6/1 contro Virgili.  Brillante prova e successo di Condò contro Cigna 7/6, 6/4, Conte cede 6/4, 6/0 con Micali, si arrendono anche i doppi Giacosa-Repetti e Condò-Roggero. 

Nel match di ritorno servirà un'impresa per inseguire il sogno Serie B. 

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