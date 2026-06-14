Dlf Asti, grande pubblico per la prima del tabellone nazionale

Un inizio in salita ma a testa alta e di fronte a una buona cornice di pubblico. Il tabellone nazionale di Serie C maschile a squadre parte con una sconfitta casalinga 5-1 contro i genovesi dell'ES Tennis Academy, formazione molto forte in grado di eliminare nella fase a girone ligure il TC Sanremo degli ex pro Fabiano, Mager e Civarolo.





Il pubblico delle grandi occasioni segue l'evoluzione della sfida in attesa del match di ritorno. Nei primi due singolari sconfitta al terzo set di Giacosa contro Bottaro (1/6, 6/1, 6/3) e Deza Huete 6/1, 6/1 contro Virgili. Brillante prova e successo di Condò contro Cigna 7/6, 6/4, Conte cede 6/4, 6/0 con Micali, si arrendono anche i doppi Giacosa-Repetti e Condò-Roggero.





Nel match di ritorno servirà un'impresa per inseguire il sogno Serie B.