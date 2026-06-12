ValleBelbo Sport brilla ai tricolori di Lignano: 11 ori, 25 podi e spirito di squadra

Una grande festa di sport, una celebrazione del percorso compiuto durante l’anno nelle fasi regionali e chiuso con le quattro intense giornate di gare del Campionato Nazionale di Nuoto CSI. La piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village, a Lignano Sabbiadoro (UD), ha accolto 1356 nuotatori di tutte le categorie di età (metà erano under 14) con le cuffie di 73 società sportive provenienti da 28 comitati territoriali.

La ValleBelbo Sport, rappresentata da 35 nuotatori per l'occasione, ha conquistato un ricco bottino di medaglie: 11 ori, 8 argenti, 6 bronzi per un totale di 25 piazzamenti da podio (3 dei quali in staffetta). Il team arancio-nero, che svolge la sua attività all’Orangym di Nizza Monferrato, si è piazzato all’ottavo posto nella classifica di società, salendo di una posizione rispetto allo scorso anno.

Nelle gare individuali, doppio titolo italiano per Elisa Ferrari (Juniores) nei 50 stile libero (27"71) e 50 farfalla (29"51), mentre nei 50 dorso è seconda in 32"24. Due medaglie d’oro anche per Federica Ferraris (50-100 farfalla 30"22, 1'12"35) che conquista anche l’argento nei 50 stile libero in 30"08. Aurora Tudisco (Esordienti A) piazza una bella doppietta vincendo 50-100 stile libero in 29"02 e 1'03"71, oltre a conquistare l'argento nei 100 farfalla in 1'13"84. Doppio successo anche per Maddalena Bertelli (Juniores), a segno nei 50 e nei dorso in 30"90 e 1'08"31, a cui si aggiunge il terzo posto nei 50 farfalla in 30"22. Successo nei 50 farfalla (27"39) per Mattia Antonio Tammaro (Ragazzi) che sale sul podio anche nei 50 stile libero (25"39, secondo) e nei 100 stile libero (56"06, terzo). Alessandro Mairano (Ragazzi) è il migliore dei 200 misti, primo in 2'25"49, ed è secondo sia nei 50 (32"48) sia nei 100 rana (1'13"42). Tre medaglie per Camilla Palumbo (Juniores), seconda nei 200 misti in 2'41"19 e terza in 50 e 100 rana in 35"65 e 1'20"43. Terzo posto per Tommaso Bertelli (Esordienti A) nei 50 dorso nuotati in 37"23.

Lunga la lista dei finalisti a questa edizione delle finali nazionali di Lignano. Vittorio Perosino (Ragazzi) è quarto ai piedi del podio nei 50 rana (33"44), settimo nei 50 stile libero in 27"14, e ottavo nei 100 rana in 1'17"26. Edoardo Leva (Esordienti A) è quarto nei 50 farfalla 34"00, Luca Lovisolo (Juniores) è quinto nei 50 dorso in 31"17 e settimo nei 50 stile libero in 26"78. Alice Manhua Rizzo (Esordienti A) chiude al 5° posto i 50 stile libero (32"70) e al 6° nei 50 farfalla (36"55), Diletta Tudisco (Esordienti B) è sesta nei 50 stile libero sesta in 32"73 e settima nei 50 dorso in 38"72, Edera Gavrilov (Esordienti A) è settima nei 100 dorso (1'26"71) e quindicesima nella finale diretta dei 200 misti in 3'11"49, Anna Marchelli (Ragazzi) chiude al 7° posto i 50 stile libero in 31"03, Manuele Bonfante (Esordienti B) è ottavo nei 200 misti (3'27"62) e Leonardo Pintescul (Ragazzi) si piazza 16° nella finale diretta dei 200 stile libero in 2'22"45.

Riscontri davvero positivi anche da parte delle staffette della ValleBelbo Sport schierate sui blocchi a Lignano Sabbiadoro. La 4x50 stile libero Juniores donne (Ferrari, Bertelli, Tudisco, Palumbo) conquista il successo in 1'56"57, la 4x50 stile libero ragazzi (Tammaro, Mairano, Pintescul, Perosino) è seconda in 1'46"67 mentre la 4x50 stile libero Esordienti A donne (Tudisco, Gavrilov, Rizzo, Chiara Papillo) è terza in 2'15"45. Quarto posto per la 4x50 stile libero Esordienti A uomini (Bertelli, Leva, Tommaso Casasola, Bonfante) in 2'13"83, quarti, quinta la staffetta 4x50 stile libero Esordienti B donne (Gaia Arpellino, Matilde Ghione, Bianca Ippolito, Matilde Angelini) in 2'56"95.

Hanno gareggiato ai Campionati Italiani di Lignano anche Daniel Argieri, Leonardo Di Pietro, Greta Gabutto, Gioele Grasso, Greta La Stella, Melissa La Stella, Carlotta Maisano, Irene Roccazzella, Noemi Russo, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva e Adele Vola.

“A Lignano, tutti i nostri giovani hanno espresso ottime prestazioni in un contesto stimolante e competitivo - sottolinea Monica Fusaro, responsabile degli Esordienti e tecnico coadiutore dei Categoria - La vera vittoria è stata l'atteggiamento mostrato da tutto il gruppo: grinta, positività e uno straordinario spirito di squadra che ci ha uniti ancora di più. Spesso ci si concentra solo sul tabellone a fine gara, ma il vero risultato si scrive giorno dopo giorno, dentro e fuori dall’acqua. Ora che siamo verso la fine della stagione, abbiamo la consapevolezza di aver dato tutto, con un impegno silenzioso e meticoloso, che va oltre l’obiettivo di una medaglia o di un risultato cronometrico - aggiunge Monica Fusaro - Il nostro successo più grande è la naturalezza con cui affrontiamo i nostri limiti, condividiamo le fatiche e troviamo la forza e la voglia di superare la fatica, sempre con grande gioia di tutta la squadra. Possiamo essere orgogliosi del percorso compiuto dai giovani nuotatori della ValleBelbo Sport”.

“L'appuntamento di Lignano è stato un banco di prova importante per tutto il nostro team per valutare il lavoro svolto durante tutta la stagione - spiega Pino Palumbo, Direttore Sportivo della ValleBelbo Sport - Tutti i gruppi sono stati protagonisti e hanno colto gli stimoli di questo contesto per dare il massimo, con gli Esordienti, impegnati nella gara stagionale più significativa, che hanno dimostrato di essere cresciuti molto in questi mesi. Molto bene anche staffette che celebrano sempre molto bene lo spirito di squadra e hanno arricchito il nostro medagliere”.