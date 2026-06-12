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Quattro al traguardo al Valsugana Historic: Balletti Motorsport brilla, Taddei sfuma il tris per una foratura

Tutte al traguardo le quattro vetture in gara al Valsugana Historic Rally; rammarico per la foratura patita dalla Subaru affidata a Taddei. Bene le Porsche 911 di Palmieri, Zanon e Formosa

Davide Chicarella

Davide Chicarella

12 Giugno 2026 10:52:46

La Balletti in Valsugana

Balletti Motorsport in azione

Con la disputa del 14° Valsugana Historic Rally, per la Balletti Motorsport va in archivio anche il quarto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche affrontato con quattro vetture, tutte regolarmente al traguardo di Borgo Valsugana (TN) nel tardo pomeriggio di sabato 6 giugno scorso.

In casa Balletti Motorsport si puntava molto sulla prestazione della Subaru Legacy 4Wd affidata al locale Alessandro Taddei, già vincitore delle due precedenti edizioni assieme ad Andrea Gaspari. Nonostante una gara tutta d’attacco e resa ancor più complessa dalle variabili condizioni meteo, il duo non è riuscito nell’impresa di centrare il tris a causa di una penalità ad un controllo orario ma ancor più da una foratura nel corso della penultima prova speciale. La sosta per il cambio della ruota ha precluso anche quello che poteva essere un buon podio assoluto.

Di buona fattura è stata la gara delle altre tre vetture curate dalla Balletti Motorsport, nello specifico tutte Porsche 911 in diverse configurazioni. La “S” 2.0 di Giuliano Palmieri, affiancato nella trasferta trentina da Mirco Gabrielli, si è egregiamente comportata centrando la missione della vittoria nel 1° Raggruppamento per il pilota modenese. Bene è andata anche la “RS” del 2° Raggruppamento con la quale Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro hanno iniziato positivamente la stagione sportiva chiudendo al terzo posto della nutrita e competitiva classe e ventesimo nella generale. Altrettanto dicasi per la “SC” in versione Gruppo 3 di Alfredo Formosa, da poco approdato nella “famiglia” Balletti Motorsport. Con l’unica Porsche strettamente di serie, oltre alla vittoria di classe, assieme a Daniela Marocco ha concluso il suo primo Valsugana al quarantottesimo posto.

Si guarda ora ai prossimi impegni col calendario che propone domenica prossima la cronoscalata “Trento – Bondone” al via della quale si schiera la Porsche 911 RS di Umberto Pizzato. Per la Subaru Legacy è invece in programma la partecipazione al Rally Jean Behra a Nizza, appuntamento del Campionato Francese, che sarà nuovamente affidata al monegasco Elio Cortese navigato da Ciro Lamura; sei le prove speciali tra le quali spicca anche quella del celebre Col de Turini,

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