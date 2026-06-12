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Asti‑Sanremo: XII edizione della rievocazione storica, 26 vetture da Alba alla Riviera tra sportività ed eleganza

Una due giorni organizzata dal CAMEA, da Alba alla riviera attraverso il Colle di Tenda, con mostra in centro città, tappa a Imperia per l'infiorata e convegno su Pininfarina

Davide Chicarella

Davide Chicarella

12 Giugno 2026 10:21:54

Asti-Sanremo nel segno delle grandi vetture storiche

Le vetture esposte in centro città

Buona riuscita della XII edizione della rievocazione storica della Asti-Sanremo. Erano 26 le vetture partenti per la due giorni organizzata dal CAMEA. Sabato la "corsa al sole" si è snodata sulle strade del Piemonte, attraversando Alba, Cuneo e raggiungendo la Riviera attraverso il Colle di Tenda.

Attraversata Ventimiglia, il gruppo di vetture ha raggiunto Sanremo in serata. Domenica mattina la carovana ha fatto tappa a Imperia, dove gli amici del club locale aspettavano il gruppo astigiano per far loro visitare Borgo Parasio e ammirare la famosa infiorata del Corpus Domini.

Il rientro ad Asti è avvenuto sullo storico tracciato della gara, percorso pero' al contrario. Per la città di Asti il momento clou è stata pero' la giornata antecedente al tragitto, quando le vetture si sono schierate in Piazza Libertà di fronte alla Banca di Asti, che ha concesso l'utilizzo della sala ipogea per il convegno su "Pininfarina, una storia astigiana".

Il sindaco di Cortanze Marco Gattiglia ha esposto i legami tra la famiglia Pininfarina al territorio di Cortanze, loro paese d'origine e ne ha raccontato aspetti umani e sociali poco noti al grande pubblico. Molto graditi i saluti di alcune autorità locali intervenute a margine deĺl'evento.

Tra le vetture protagoniste della manifestazione spiccavano per sportività una Lancia Fulvia Zagato preparata da gara e una Jaguar XK 150 per eleganza.

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