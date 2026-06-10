Pedale Canellese protagonista a Sauze d’Oulx: podi, vittorie e bronzo a squadre

Il Pedale Canellese si conferma protagonista dell’enduro nazionale. La 3ª prova del circuito SuperEnduro, disputata lo scorso fine settimana a Sauze d’Oulx, una delle culle della disciplina in Italia, ha regalato al team piemontese risultati di rilievo sia nelle graduatorie individuali sia in quella riservata alle società.

I magnifici sentieri della Val di Susa sono stati resi ancor più insidiosi da varianti studiate per mettere in difficoltà anche i local che conoscono a menadito i tracciati originali, producendo prove selettive e tecniche. La compagine si è presentata al via con 20 atleti, coprendo tutte le categorie dagli Esordienti ai Master. Nella classifica assoluta spicca l’eccezionale prestazione di Samuel Petrolillo, secondo sul podio generale, preceduto soltanto da Davide Del Pian, allenatore e preparatore della formazione canellese. A ridosso, ottime prove per Filippo Amerio e Giancarlo Gasperini, rispettivamente sesto e settimo. Successi anche tra gli Juniores, con la vittoria di Emanuele Baglietto, e nella E-Enduro grazie ad Alessandro Levra, salito sul gradino più alto davanti a Garibbo, campione italiano di E-Enduro.

I piazzamenti complessivi hanno fruttato alla società la medaglia di bronzo nella classifica a squadre, a suggello di un weekend da incorniciare. Grande riscontro per il Pedale Canellese anche alla Festa dello Sport, andata in scena domenica 7 giugno ad Asti, in una giornata di sole e bel tempo. Il club ha messo a disposizione numerose biciclette di diversa tipologia e un circuito di prova. Grazie all’impegno del presidente Romildo, del segretario Palmo e al supporto di genitori, amici e volontari, la società è risultata la più frequentata da bambini e ragazzi dell’intera manifestazione: in sole tre ore oltre 200 giovani hanno affrontato il percorso. Una giornata pienamente riuscita, all’insegna dello sport, del divertimento e di una passione condivisa.