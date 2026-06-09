Il Canelli ha un nuovo presidente: Marco Gabusi

Dopo la salvezza in Promozione, una dirigenza nuova per una realtà blasonata del nostro territorio. Nuova dirigenza per il Canelli Calcio 1922: Marco Gabusi Presidente, Maurizio Bologna vice.

Si apre una nuova fase per il club, che riparte da un progetto giovane, territoriale e fortemente orientato alla crescita del settore giovanile e alla valorizzazione dei ragazzi canellesi.

Dopo cinque stagioni alla guida del club, una parte della precedente dirigenza — che ha avuto il merito dare continuità al Canelli Calcio in anni delicati — ha deciso di compiere un passo indietro, lasciando spazio a nuovi ingressi nel direttivo, già pronti a dare nuova energia e nuove prospettive alla società, continuando un processo di rinnovamento iniziato negli ultimi anni.



Alla guida del nuovo corso ci sarà infatti Marco Gabusi, figura istituzionale profondamente legata al territorio, già Sindaco della Città di Canelli e attuale Assessore Regionale del Piemonte, che ha scelto di sposare il progetto sportivo e sociale del Canelli 1922 "il futuro" con l’obiettivo di rafforzare il legame tra società, giovani e territorio.

Gabusi: "Ho scelto di mettermi a disposizione del Canelli 1922 perché credo fortemente nel valore sociale dello sport e nell’importanza che una società calcistica può avere per il proprio territorio. Il Canelli rappresenta storia, appartenenza e identità per la nostra città. L’obiettivo sarà costruire una società solida, vicina ai giovani e alle famiglie, capace di valorizzare i ragazzi canellesi e di diventare sempre più un punto di riferimento per tutto il territorio. Da oggi inizia un nuovo percorso che affronteremo con entusiasmo, responsabilità e grande amore per questi colori.”

Il ruolo di Vicepresidente sarà ricoperto da Maurizo Bologna, già Presidente della squadra e figura che negli anni ha già dimostrato grande attaccamento ai colori del Canelli e profonda conoscenza dell’ambiente sportivo canellese. La sua presenza rappresenta un importante punto di continuità tra il lavoro svolto in passato e la nuova visione societaria, con l’obiettivo di costruire una realtà sempre più moderna, organizzata e vicina ai giovani del territorio.



“Sono molto contento ed orgoglioso di far parte di questo nuovo progetto. Credo che il Canelli abbia enormi potenzialità e che oggi ci siano le condizioni giuste per costruire qualcosa di importante per il futuro della società e dei nostri ragazzi. Ringrazio chi ha lavorato in questi anni per mantenere viva questa società: ora il nostro compito sarà quello di proseguire questo percorso con entusiasmo, idee nuove e tanta voglia di fare.”

La nuova dirigenza punterà molto sulla valorizzazione del vivaio, in linea peraltro con quanto impostato nell’ultima stagione e certificato dal 2º posto nella classifica per l’impiego dei giovani nelle prime squadre.

Un risultato che testimonia il lavoro svolto negli ultimi anni e che impegna a fare ancora meglio.

Il nuovo direttivo sarà composto da:

Presidente

Marco Gabusi

Vicepresidente

Maurizio Bologna

Consiglieri

Emanuele Sandri

Stefano Bianco

Massimo Cavallo

Alessandro Artuffo

Per quanto riguarda l’area sportiva, il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra e della Juniores è stato affidato a Alberto Bussolino che, insieme al Responsabile del Settore Giovanile Piero Baldi, è già al lavoro per definire entro la fine della settimana la guida tecnica di tutte le squadre.

Il nuovo direttivo desidera inoltre ringraziare sinceramente la precedente dirigenza per il lavoro svolto in questi anni, in particolare l’ex Presidente Floriano Poggio, che continuerà, da Dirigente, a collaborare con la società occupandosi dei rapporti con la Federazione, oltre a Giorgio Pernigotti e Fabio Amandola, da sempre figure preziose per il Canelli Calcio.