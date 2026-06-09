Il moto club Alfieri impone il suo stile a Castellamonte: primo posto a squadre nel campionato regionale enduro

Il moto club Alfieri dà lezione di stile anche a Castellamonte In occasione del Campionato regionale enduro il moto club Alfieri di Asti continua a fare bene e dà lezione di stile anche a Castellamonte (TO), nel corso di una nuova tappa del Campionato regionale enduro. Il sodalizio ha infatti conquistato il primo posto nella classifica a squadre, con i tempi dei piloti Mauro Vanara, Bartek Scarfiello e Paolo Bertorello.

Secondo posto per Roero e terzo per Dogliani. A livello individuale, invece, Alessio Berger ha vinto nella categoria Top Class Piemonte, mentre Bartek Scarfiello nei Cadetti 50. Terzo gradino del podio per Marco Orsi tra i Cadetti, seguito, al sesto posto, da Gabriele Mignone. Nona piazza per Simone Borsello tra i Junior 2 tempi. Quarto e quinto posto tra i Senior 4 tempi, rispettivamente, per Filippo Massa Alutto e Federico Peila.

Paolo Bertorello ha vinto tra i Super Veteran, mentre Mauro Vanara nella Iron, seguito, al quinto posto, da Pier Luigi Truffo e, al settimo, da Ugo Peila. Quarto posto nelle Territoriali 2 tempi per Edoardo Catelli. Nono posto, infine, nella Territoriale 4 tempi per Vincenzo Politanò.