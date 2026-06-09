L'istituto “Pellati” secondo nel volley dei Giochi della Gioventù

«Un risultato incredibile raggiunto grazie a delle ragazze fantastiche» è il commento di Monica Bovio, l’insegnante della classe terza dell’Istituto “Pellati” di Nizza che ai Giochi delle Gioventù si è aggiudicata il secondo posto.

Alice Branda, Gaia Di Dio Vitali, Giorgia Santamaria, Azzurra Caniggia, Sara Stojmenova, Francesca Pesce, Gloria Amerio, Emma Gibelli e Carlotta Michienzi, in rappresentanza del Piemonte, hanno sbaragliato Sicilia, Trentino, Umbria e Lombardia.

«Ai quarti abbiamo cominciato a crederci – continua la docente – Abbiamo vinto contro il Friuli ed in finale con la Toscana, anche a causa di qualche errore arbitrale, abbiamo perso 21-18. Una prestazione comunque eccezionale considerando che solo 4 ragazze su 9 praticano volley».