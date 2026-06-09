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attualità, sport

L'istituto “Pellati” secondo nel volley dei Giochi della Gioventù

Le ragazze dell'insegnante Monica Bovio, in rappresentanza del Piemonte, battute in finale solo dalla Toscana

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

09 Giugno 2026 11:01:25

Nizza Ragazze Pellati Giochi Gioventù

Le ragazze con il trofeo conquistato

«Un risultato incredibile raggiunto grazie a delle ragazze fantastiche» è il commento di Monica Bovio, l’insegnante della classe terza dell’Istituto “Pellati” di Nizza che ai Giochi delle Gioventù si è aggiudicata il secondo posto.

Alice Branda, Gaia Di Dio Vitali, Giorgia Santamaria, Azzurra Caniggia, Sara Stojmenova, Francesca Pesce, Gloria Amerio, Emma Gibelli e Carlotta Michienzi, in rappresentanza del Piemonte, hanno sbaragliato Sicilia, Trentino, Umbria e Lombardia.

«Ai quarti abbiamo cominciato a crederci – continua la docente – Abbiamo vinto contro il Friuli ed in finale con la Toscana, anche a causa di qualche errore arbitrale, abbiamo perso 21-18. Una prestazione comunque eccezionale considerando che solo 4 ragazze su 9 praticano volley».

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