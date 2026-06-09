Asti Mens Sana a un passo dalla DR2: 71-61 al Comala in gara uno

Pallacanestro
09 Giugno 2026 10:25:40
Matteo D'Agostino della Mens Sana
L’Asti Mens Sana si impone in gara uno dello spareggio dei playoff di Divisione Regionale 3 e si porta ad un passo dalla promozione in DR2.
Domenica sul parquet del PalaMakhymo i ragazzi allenati da Donato Le Caldare hanno fermato il Comala Football And Cricket di Torino al termine di una gara condotta praticamente sempre in vantaggio nonostante qualche calo di intensità.
Chiuso il primo quarto sul 17-15 e arrivati all’intervallo sul 38-29, alla ripresa gli astigiani allungano (42-31 al 4’). Gli avversari reagiscono con uno 0-11 impattando al 7’ sul 42-42 e i padroni di casa rispondono con un 11-0 (53-42 al 9’), terminando la frazione sul 53-45.
Qualche brivido ancora nell’ultimo periodo, con gli ospiti cha passano a condurre grazie ad un 2-12 (55-57 a 5’), ma l’Ams amministra meglio il finale e si assicura il successo con il risultato di 71-61.
Top scorer D’Agostino e Radatti, autori rispettivamente di 19 e 18 punti.
La partita di ritorno si disputerà alle 21,15 di venerdì nella palestra di Via Fossano a Torino, mentre l’eventuale spareggio è in programma alle 21 di domenica al Palazzetto di Asti.
Per la cronaca, quella di domenica è stata l’ultima partita ufficiale con la divisa Fip per Pier Tonino Zampini, uno dei “fischietti storici” della pallacanestro piemontese, che ha chiuso ad Asti la carriera arbitrale dopo 38 anni di attività.
Asti Mens Sana 71
Comala Torino 61
(I quarto 17-15, II 38-29, III 53-45)
Asti Mens Sana: Cravanzola 2, Ripepi 3, Meliga, Gueye 2, D’Agostino 19, Montanella 6, Allara 7, Cavallo, Cascio 12, Donadoni 2, Bolla, Radatti 18.
Allenatore: Donato Le Caldare. Assistente: Giuseppe Di Carlo.
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