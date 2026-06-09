Tricolori a Roma: Allara regina dell'Under 19, Junior Asti e Futura C.M. prime a squadre

Roma e Montelibretti (RM) hanno fatto da cornice, nel fine settimana del 6 e 7 giugno 2026, ai Campionati Italiani Under 15 e Under 19 di pentathlon moderno. Due appuntamenti di rilievo che hanno assegnato i titoli nazionali di categoria e richiamato oltre 150 atleti da tutta la Penisola.

Folta e brillante la pattuglia astigiana, protagonista di successi sia individuali sia a squadre. Nell’Under 19 femminile, ennesimo acuto per Annachiara Allara dello Junior Asti, che si laurea campionessa italiana con 1441 punti, precedendo con ampio margine Sara Beggio (Torino), seconda a quota 1360, e Matilde Piglionico (Flaminio), terza con 1345. Positive anche le compagne di club: Chiara Secci chiude all’ottavo posto con 1276 punti e Beatrice Boano è nona con 1267. Un bottino che vale allo Junior Asti il primato nella classifica a squadre con 3984 punti, davanti ad Avia Pervia e Area 51. In gara anche due atlete astigiane della Futura C.M.: Giulia Secci, undicesima, e Daisy Sconfienza, quindicesima.

Nella prova Under 19 maschile, successo in volata per Federico Visco (Farapentathlon) con 1568 punti. Alle sue spalle sfiora l’impresa Alessandro Boero (Junior Asti), secondo a soli quattro punti (1564), mentre il compagno di squadra del vincitore, Umberto Caringi, completa il podio con 1561. Buone prove, per lo Junior Asti, anche di Andrea Cossutti, ottavo con 1486, e di Almasse Islam Ouhammou, ventinovesimo con 1255; piazzamenti che valgono al club il quarto posto tra le società.

Titolo tricolore Under 15 femminile a Giorgia Gennaro (Futura C.M.), prima con 1184 punti, davanti ad Anna Simonelli Silva (CUS Bergamo), seconda con 1121, e a Sveva Mattei (Cinque per Tutti), terza con 1091.

In evidenza anche le altre portacolori della Futura C.M.: Matilde Arri è decima, Bianca Formaini Marioni sedicesima e Martina Giardino trentatreesima. La somma dei risultati consente alla formazione astigiana di primeggiare nella graduatoria a squadre con 3222 punti, precedendo Pentamodena e Pentafiano. Tra gli Under 15 uomini, affermazione di Mattia Fauci (One For Five). Il migliore tra gli astigiani è Nassim Ouhammou, undicesimo, seguito da Edward Centola, quindicesimo, e da Alex Meloni, ventiduesimo, tutti tesserati per la Scuola Sport, quarta nella classifica a squadre.