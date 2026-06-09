Giornata nazionale dello sport ad Asti: 30 società, oltre 200 ragazzi e omaggio a Marina Di Donato

Davvero indimenticabile la Giornata Nazionale dello Sport - Festa dei centri Coni, manifestazione che ha avuto luogo domenica pomeriggio in piazza Alfieri sotto la guida organizzativa di Lavinia Saracco, vicepresidente vicario regionale del Coni. Trenta le società sportive che hanno aderito a questa bella iniziativa.

Nell'occasione è stato dedicato ampio spazio all'attività motoria. I ragazzi hanno potuto conoscere le realtà locali cimentandosi nelle seguenti discipline appartenenti ai centri Coni della provincia di Asti: calcio a 11, calcio a 5, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, atletica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica fitness, karate, judo, nuoto, pattinaggio a rotelle, tamburello, tennistavolo, triathlon. Con il Pedale Canellese presieduto da Romildo Zotti, si sono cimentati addirittura più di 200 ragazzi. Inoltre tutti i partecipanti all'evento hanno avuto l'opportunità di imparare a usare il defibrillatore grazie ai volontari della Croce Rossa e della Croce Verde.

Fra gli intervenuti, il presidente regionale del Coni Stefano Mossino e Marina Di Donato, questore di Asti. E proprio alla dottoressa Di Donato, prima di andare in pensione, è andato un omaggio speciale per la sua preziosa opera compiuta a favore dello sport astigiano. Al riguardo, i bambini hanno esposto uno striscione con la scritta “Marina, lo sport astigiano ti ringrazia”. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un gadget.

Sono intervenuti anche il sindaco Maurizio Rasero e Alice Sotero, olimpionica astigiana di pentathlon moderno.

Era presente alla manifestazione la Coldiretti, che ha fornito l'acqua ai bambini e ai ragazzi.

"Sono molto felice - ha detto Lavinia Saracco - per la grande collaborazione fra tutte le società che hanno preso parte alla Giornata Nazionale dello Sport - Festa dei centri Coni".