Tower Kings, quinta edizione con bilancio eccellente: trionfano Evolution Academy e Nsu 3x3

Pallacanestro
09 Giugno 2026 10:02:17
La magnifica visuale dei campi del 3 vs 3
Si chiude con un bilancio eccellente la quinta edizione del “Tower Kings”, torneo cestistico di 3 contro 3 organizzato in collaborazione con la Fip e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti e del Comune di Asti, che ha avuto un’ampia partecipazione di atleti e una considerevole presenza di pubblico.
Da venerdì a domenica i tre campi allestiti in Via Ramelli hanno visto impegnati oltre 400 atleti che - suddivisi in un centinaio di squadre - si sono sfidati sotto un sole rovente e in notturna sotto la luce dei riflettori.
Nei tre giorni della manifestazione, che si conferma uno dei principali momenti di richiamo per la pallacanestro cittadina, i giocatori si sono affrontati in oltre 200 partite disputate di fronte ad un folto pubblico di appassionati e di ragazzi richiamati dall’evento, accompagnato per tutta la durata dalla musica curata da Dj e dal supporto di panini e birra.
Venerdì i protagonisti sono stati i giovanissimi cestisti del Minibasket con i tornei Aquilotti, Esordienti e Scoiattoli, mentre la serata è stata dedicata alla gara di 1 contro 1, vinta da Marco Rosa.
Sabato si sono sfidate le squadre Giovanili femminili e maschili Under 18, Under 16 e Under 14 e si è disputato il Torneo Special Olympics.
Nel tardo pomeriggio del sabato e sino a notte inoltrata sui campi sono scese le squadre amatoriali per il Torneo “Tower Friends”. Ad avere la meglio è stata la formazione “Nsu 3x3” di Ovada, che in finale ha prevalso sui “Los Pollos Hermanos” - una selezione dell’Asti Mens Sana arrivata all’ultima partita un po’ acciaccata e composta da Amico, Ivaldi, Cravanzola e Gueye. Luca Cravanzola è stato premiato come Mvp del torneo.
Domenica il momento più atteso della manifestazione: il torneo di 3 contro 3 riconosciuto come Tappa Top dell’Estathé 3×3 Italia Fip Circuit 2026, valida per accumulare punti utili per accedere alle Finali Nazionali.
“La Ciurma del Capitano”, squadra locale composta da giocatori della Sba (Colletti, Tava, Mudadu e Paro) si è fermata al girone di qualificazione.
A conquistare il trofeo è stata la compagine “Evolution Academy” di Tortona, condotta da Lisini e dall’ex Sba Minelle, che in finale ha fermato “The Goat” di Torino
Classifiche
Tower Kings - 1° Evolution Academy Tortona; 2° The Goat Torino.
Tower Friends - 1° Nsu 3x3 Ovada; 2° Los Pollos Hermanos Asti.
Nvp Tower Friends - Luca Cravanzola.
Nvp 1vs1 - Marco Rosa.
Giovanili - Under 18 Maschile: I Selvaggi Torino. Under 16 Maschile: No Name Genova. Under 14 Maschile: Bari Vecchia Chieri. Under 18 Femminile: Spikkiamo Torino. Under 16 Femminile: The Goat Torino. Under 14 Femminile: Polisportiva Pasta Torino.
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