Andrea Bettiol confermato: il Monferrato Rugby punta su un leader astigiano per la Serie A2

Una grande conferma per uno dei baluardi del progetto targato Munfrà: anche nel 2026-27 a rinforzare la seconda-terza linea dei Leoni della palla ovale ci sarà Andrea Bettiol. Un atleta che da sempre lotta per i colori astigiani, sul quale era evidente l'interesse di molti club blasonati, ma che ha scelto di continuare a recitare il ruolo di leader nel club nella nuova avventura in Serie A2.

"Sono orgoglioso di aver supportato il Monferrato Rugby verso la promozione in Serie A2, una categoria che gli compete e che dà blasone alla città - dice Andrea - Il mio percorso nella palla ovale è nato nel Club e sono da sempre un astigiano doc. Felice di continuare a lottare per questi colori in una stagione che si prospetta entusiasmante".

Arriva intanto per il sodalizio astigiano anche l'importante gratificazione dell'attestato di stima da parrte dell'Amministrazione. "Il lavoro di squadra paga: grazie al sindaco Maurizio Rasero e all’amministrazione comunale per la vicinanza e la dimostrazione di stima. Abbiamo tagliato il traguardo della Serie A e siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città nella categoria superiore", questo il comunicato con il quale il Club ringrazia il sindaco per la lettera ricevuta dopo il salto di categoria.