Adrenalina ad Accorneri di Viarigi: il Campionato Fettucciato MX 2026 tra motocross ed enduro il 6 e il 7 giugno

Accorneri di Viarigi si appresta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del fuoristrada nazionale: il Campionato Fettucciato MX 2026, in calendario il 6 e 7 giugno. Per l’occasione, il circuito allestito in borgata Valle proporrà un tracciato concepito con cura, capace di mettere in risalto tanto la precisione tecnica quanto la spettacolarità della guida. Il Fettucciato MX si distingue per la sua formula ibrida, che fonde elementi del motocross tradizionale con peculiarità tipiche dell’enduro, offrendo a piloti e pubblico un’esperienza dinamica e coinvolgente.

Il programma prevede due giornate ad alto tasso di adrenalina: il sabato pomeriggio sarà dedicato ai giri liberi e alle prove, occasione utile per prendere confidenza con il percorso e definire l’assetto migliore. La domenica, invece, sarà riservata alle competizioni, con manche che promettono duelli serrati e grandi emozioni. In pista scenderanno sia giovani promesse sia atleti navigati, a testimonianza dell’ampio ventaglio di categorie previste.

A corredo dell’evento non mancheranno gli stand gastronomici e, nella serata di sabato, un DJ set per proseguire la festa oltre la pista. L’ingresso è libero e gratuito.

MotoClub Alfieri

Primo fine settimana di giugno ancora una volta in pista per i piloti del moto club Alfieri di Asti. Domenica, infatti, a Castellamonte (TO), andrà in scena una nuova tappa del Campionato regionale enduro.

In griglia di partenza ci sarà la maggior parte dei piloti Alfieri, tutti pronti a dare battaglia per portare a casa podi e vittorie nelle rispettive categorie.

“Continua con successo e impegno questa lunga stagione sportiva – è il commento del presidente del moto club astigiano, Roberto 'Bobo' Galati – non vediamo l'ora di portare un po' di colori biancoblù in gara”.