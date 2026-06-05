Bianca Cerrato porta la Blue Roller Asti al sesto posto agli obbligatori del Campionato Italiano Skate

La Blue Roller Asti rientra dalla trasferta di Bologna, sede del Campionato Italiano Skate Italia di Pattinaggio Artistico – Specialità Obbligatori, svoltosi dal 30 maggio al 2 giugno, con un risultato di grande rilievo firmato da Bianca Cerrato, classe 2013.

Alla sua seconda partecipazione alla rassegna tricolore, la giovane atleta ha replicato il prestigioso 6° posto già centrato nella passata stagione, collocandosi nel gruppo delle 15 Allieve qualificate a livello nazionale.

Seguita da Federico Trento, tecnico di comprovata esperienza che vanta innumerevoli podi nazionali e internazionali, la Cerrato ha offerto esecuzioni solide, pulite e di notevole precisione, a conferma della crescita costante maturata negli ultimi anni. Protagonista di spicco in ambito regionale, sia nella specialità degli obbligatori sia nel libero, sta consolidando ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e la sensibilità artistica, guardando con fiducia e ambizione ai prossimi appuntamenti del panorama nazionale.

Queste le parole dell’allenatore al termine della prova: “Bianca sta costruendo con impegno, serietà e determinazione il proprio cammino agonistico. Questo risultato rappresenta un’importante conferma del valore dell’atleta e del lavoro svolto quotidianamente insieme a tutto lo staff tecnico, ponendo solide basi per ulteriori soddisfazioni nelle future competizioni di alto livello”.