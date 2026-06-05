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Pattinaggio artistico

Bianca Cerrato porta la Blue Roller Asti al sesto posto agli obbligatori del Campionato Italiano Skate

Bianca Cerrato 6ª ai tricolori obbligatori: conferma di crescita tecnica e precisione sotto la guida di Federico Trento

Davide Chicarella

Davide Chicarella

05 Giugno 2026 09:54:01

I portacolori Blue Roller a Bologna

Bianca Cerrato e Federico Trento

La Blue Roller Asti rientra dalla trasferta di Bologna, sede del Campionato Italiano Skate Italia di Pattinaggio ArtisticoSpecialità Obbligatori, svoltosi dal 30 maggio al 2 giugno, con un risultato di grande rilievo firmato da Bianca Cerrato, classe 2013.

Alla sua seconda partecipazione alla rassegna tricolore, la giovane atleta ha replicato il prestigioso 6° posto già centrato nella passata stagione, collocandosi nel gruppo delle 15 Allieve qualificate a livello nazionale.

Seguita da Federico Trento, tecnico di comprovata esperienza che vanta innumerevoli podi nazionali e internazionali, la Cerrato ha offerto esecuzioni solide, pulite e di notevole precisione, a conferma della crescita costante maturata negli ultimi anni. Protagonista di spicco in ambito regionale, sia nella specialità degli obbligatori sia nel libero, sta consolidando ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e la sensibilità artistica, guardando con fiducia e ambizione ai prossimi appuntamenti del panorama nazionale.

Queste le parole dell’allenatore al termine della prova: “Bianca sta costruendo con impegno, serietà e determinazione il proprio cammino agonistico. Questo risultato rappresenta un’importante conferma del valore dell’atleta e del lavoro svolto quotidianamente insieme a tutto lo staff tecnico, ponendo solide basi per ulteriori soddisfazioni nelle future competizioni di alto livello”.

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