Incontro all'Università con il prof. Donati: allenare diversamente, tra etica e performance

Lunedì 8 giugno alle ore 9:30, presso l’Aula Magna dell'università di Asti, verrà ospitato il Prof. Alessandro Donati, Maestro dello Sport specializzato nell’atletica e figura fondamentale nella lotta contro il doping.

“Il Prof. Donati è una delle persone più preparate al mondo sul tema del doping,” racconta Giuseppe Basso, organizzatore dell’evento.

La lezione sarà incentrata sulla tematica della metodologia dell’allenamento. Partendo dal suo nuovo libro “Allenare diversamente, per uno sport sano e performante”, il Professore condividerà la sua importante esperienza e la sua visione per un approccio innovativo ed etico della preparazione atletica.

Basso ha poi elogiato le qualità di Donati: "È diventato più famoso per il doping, essendo tra l’altro membro della commissione antidoping del CONI, che come Maestro dello sport. Questo però non deve far passare in secondo piano la sua grande carriera. È stato preparatore di Alex Schwazer e di altri grandi atleti”.

All’incontro, gratuito, oltre agli studenti universitari potranno assistere anche le società sportive e i cultori della materia che lo desiderano.

Per partecipare sarà necessario prenotarsi, a causa dei posti limitati dell’aula, inquadrando con il proprio smartphone il QR code presente sulla locandina dell’evento.

“È un’occasione unica, il Prof. Donati si muove raramente” ha detto Giuseppe Basso. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’incontro come momento di crescita.

Moderatori dell’evento saranno il noto giornalista sportivo Davide Chicarella e la Dott.ssa Stefania Basso, medico chirurgo specialista in medicina dello sport.