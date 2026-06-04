Gli Old Boots dei campioni della Serie A e del mister astigiano DOCG vincono la Coppa Italia e volano a Roma

Non è stata soltanto una finale, ma la consacrazione di un’idea di calcio trasformata in progetto. Gli Old Boots FC si impongono nell’ultimo atto regionale della Coppa Italia superando i Jamaica FC per 3-1 e staccano così il pass per le finali di Roma, dove rappresenteranno il Piemonte. Un successo che va oltre il mero esito sportivo: la riprova che il calcio genuino, nutrito di passione, amicizia e senso di appartenenza, sa ancora emozionare, unire e generare valore sociale. Una serata straordinaria che, insieme alla finale regionale contro i Bonifacio FC, ha richiamato oltre 1.000 persone sugli spalti e più di 1.500 spettatori online, confermando la crescita della Lega Calcio 8 Torino, realtà sempre più centrale e partecipata nel territorio.

Il progetto nasce a Torino da un’idea condivisa di Pietro Deideri, Marco Roscio e Leonardo Bonucci con l’obiettivo di costruire una squadra in cui competizione e dimensione sociale potessero convivere. Accanto a loro il Presidente Luca Boffa, CEO del Gruppo Building; Fabio Varanese, Vice Presidente e rappresentante di Vis Group e Matteo Chiusano di Chiusano Immobiliare, sponsor del campionato.

“Non volevamo una squadra fatta solo per vincere — racconta Boffa — ma un gruppo che avesse un’identità vera. Questo titolo è la conseguenza naturale di un’idea condivisa fin dall’inizio con Pietro e Marco”.

In campo, il volto simbolo del progetto è ovviamente Leonardo Bonucci (ex Juventus e Nazionale italiana), capitano e riferimento del gruppo, affiancato da Francesco “Ciccio” Caputo (ex Empoli e Sassuolo) e Simone Loria (ex Torino FC), che hanno scelto di rimettersi in gioco in una dimensione diversa del calcio. Caputo, arrivato nel corso della stagione, ha avuto un impatto immediato: “Qui ritrovi il piacere vero di giocare. C’è competizione, ma soprattutto rispetto e spirito di gruppo”.

Tra i protagonisti anche Federico Coni, Paolo Perrone, Jacopo Chiatellino, Dario Campagna, Danilo Cellamaro, Sarwat El Aziz, Giulio Godio, Jacopo Simeone, Filippo Soresini ed Emanuele Balzo, a completare un gruppo eterogeneo ma compatto.

La guida tecnica è affidata a Toto Ballario, che ha dato equilibrio a una squadra costruita su talento ed esperienza: “Hanno scelto di giocare da squadra prima ancora che da campioni. Ed è questo che fa la differenza”. Ballario completa così una stagione da ricordare, grazie alla promozione in Eccellenza con lo Spartak San Damiano in qualità di direttore sportivo e questo grande traguardo da trainer.

Il successo regionale conferma anche la dimensione sociale del progetto Old Boots FC, che sostiene Live Charity, organizzazione no profit impegnata nella raccolta fondi attraverso aste di cimeli sportivi.

La partnership nasce dal legame consolidato con Leonardo Bonucci, ambassador di Live Charity da diversi anni, e si fonda su valori condivisi: passione per lo sport e impegno concreto nel sociale.

Nell'ambito di questa collaborazione vengono messe all'asta le maglie ufficiali degli Old Boots insieme a cimeli esclusivi - fasce da capitano, parastinchi personalizzati e gagliardetti di ogni match - forniti direttamente dal club e dai protagonisti della squadra. Ogni oggetto è al tempo stesso un ricordo sportivo unico e uno strumento concreto per sostenere cause benefiche.

A ciò si aggiunge il contributo delle aziende partner del progetto, che effettuano donazioni a supporto delle attività solidali di Live Charity. Old Boots destina inoltre una quota dei ricavi provenienti dagli sponsor a iniziative benefiche, rafforzando ulteriormente l'impatto sociale della collaborazione.

“Se oggi siamo qui — aggiunge Boffa — è perché questo gruppo ha capito che il calcio può essere ancora qualcosa che unisce. Vincere conta, ma conta ancora di più come ci arrivi”.

Con il titolo in tasca, gli Old Boots FC voleranno ora alle finali nazionali di Roma della Lega Calcio a 8, che coinvolge oltre 700 club e 15.000 atleti in tutta Italia.

Perché gli Old Boots FC non giocano soltanto per vincere. Giocano per ricordare che il calcio, quando nasce dal cuore, resta ancora il gioco più bello del mondo.