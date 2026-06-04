Boero porta Asti sul podio: terzo al trofeo nazionale e convocazione per Budapest

Si è svolto nel fine settimana a Roma e Montelibretti (RM) il Trofeo Nazionale Senior di Pentathlon Moderno, manifestazione che ha visto in gara un solo atleta astigiano, Alessandro Boero dello Junior Pentathlon Asti, che ha concluso con un ottimo terzo posto, festeggiando al meglio la fresca convocazione in Nazionale maggiore per la terza tappa di Coppa del Mondo, in programma dall'8 al 14 giugno a Budapest in Ungheria.

La gara è stata vinta da Emanuele Tromboni protagonista di una bella rimonta grazie a un’ottima prova negli ostacoli (22″40): il venticinquenne delle Fiamme Oro ha trionfato con 1572 punti, secondo posto per il ventenne Matteo Beggio (Torino) che con una bella prestazione nel laser run ha terminato con 1549 punti finali, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’astigiano classe 2008 con 1546 punti.

Nella classifica a squadre primo posto per le Fiamme Oro (Tromboni-Micheli G.-Montecchia) con 4635 punti, secondi i ragazzi di Torino (Beggio M.-Arroyo-Prandi) con 4566, terza l’Athlion Roma (Vari Edoardo-Vari Emanuele-Fidecaro) con 3222 punti.

Al femminile successo di Alice Rinaudo con 1431 punti, secondo posto per Francesca Tognetti (Carabinieri) con 1412 punti, terza Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) con 1353 punti. Nella classifica a squadre primo posto per l’Area 51 (Cassone-Gelormino-Cutini Calisti) con 3086 punti, secondo posto per le atlete del Centro Sportivo Carabinieri (Tognetti F.-Lopez-Micheli) con 3084. Il prossimo appuntamento in calendario è il Campionato Italiano Under 19 e Under 15, in programma il prossimo fine settimana a Roma e Montelibretti (RM).