Marengo show a Rivoli: padre e figlia vincono le rispettive categorie, argenti a squadre e quarto di finale per Dezani

Tra domenica e martedì si sono disputati i Campionati regionali di tiro con l’arco, con diversi atleti astigiani protagonisti. A Rivoli, nella rassegna riservata all’arco olimpico, successi di classe per Roberto Marengo tra i Master e per la figlia Giada tra le Junior, entrambi tesserati per gli Arcieri delle Alpi.

Nella categoria Senior, caratterizzata anche dalla presenza di diversi atleti della Nazionale, Simone Dezani (Arcieri delle Alpi) ha chiuso all’11º posto individuale. Sul fronte delle prove a squadre, Roberto Marengo ha conquistato l’argento nella competizione maschile insieme a Dezani e un secondo posto anche nel mixed team in coppia con Giada. Per Giada Marengo è arrivato inoltre l’oro nella gara a squadre femminile.

Tutti e tre gli astigiani hanno centrato l’accesso agli scontri diretti; il miglior risultato è stato il quarto di finale raggiunto da Dezani. A Cameri, domenica, si è svolto il campionato regionale dedicato a compound e arco nudo: per gli Astarco era presente Massimo Musso, classificatosi 10º nella categoria Compound Master maschile.