Massimo Palmieri ancora campione d'Italia: tricolore per la New Asti Skating

Nuovamente sul gradino più alto, nuovamente Campione d’Italia. La New Asti Skating Banca di Asti rientra dai Campionati Italiani FISR Skate Italia di pattinaggio artistico a rotelle, specialità esercizi obbligatori, con un risultato di prim’ordine grazie alla prova magistrale di Massimo Palmieri che, nella categoria Allievi B, ha conquistato il secondo titolo tricolore consecutivo, confermandosi tra i massimi specialisti nazionali. Un trionfo tutt’altro che casuale, ma l’apice di un percorso di crescita tecnica costruito con costanza, sacrificio e grande dedizione.

Palmieri ha difeso il titolo conquistato nel 2025 mostrando maturità, rigore e qualità esecutiva, elementi che gli hanno consentito di prevalere ancora una volta sulla concorrenza. Il lavoro degli ultimi mesi con l’allenatrice Lidia Nargi e il tecnico Marco Pecchioni ha prodotto un evidente salto di qualità, riconosciuto anche dagli addetti ai lavori presenti. Un’evoluzione che autorizza ottimismo in vista della prossima stagione, quando il passaggio di categoria porterà nuove sfide e un livello tecnico ancor più elevato. Se Palmieri ha regalato alla società il tricolore, altrettanto rilevante è stata la prestazione di Gabriela Melis nella Divisione Nazionale C. Al debutto assoluto nella categoria, l’atleta astigiana ha chiuso con un eccellente settimo posto in una competizione di altissimo profilo.

La sua gara ha confermato un potenziale importante: al termine del primo esercizio obbligatorio, Melis occupava una brillante quarta posizione provvisoria, rimanendo a lungo in lotta con le migliori. Alcune imprecisioni nelle fasi successive le hanno impedito di mantenere il piazzamento d’élite, ma il risultato finale acquista ulteriore rilievo se si considera l’inesperienza rispetto a molte avversarie già al secondo anno di categoria. Il consuntivo della trasferta bolognese è dunque decisamente lusinghiero per la New Asti Skating, che continua a raccogliere i frutti di un progetto tecnico impostato sulla crescita degli atleti e sulla valorizzazione del lavoro quotidiano in pista.

Archiviato l’appuntamento tricolore, la società è ora pronta a rivolgere lo sguardo alla 20ª edizione del Gran Galà “La Notte dei Campioni”, in programma domenica 21 giugno al Pala BRUMAR di Asti: una kermesse tradizionale che coinvolgerà tutte le atlete del club e rappresenterà un nuovo momento di condivisione, sport e passione.