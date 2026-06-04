ValleBelbo Sport protagonista a Genova e Barcellona: podi piemontesi e prove internazionali

Quattro nuotatori della ValleBelbo Sport hanno gareggiato a Genova al Campionato Nazionale a squadre Ragazzi (2 giugno).

Nella formazione del Team Dimensione Nuoto, sono stati schierati Mattia Tammaro (50-100 stile libero 25”26, 57”54, 100 farfalla 1’01”61), Bianca Tassinario (200 stile libero 2’20”08) e Aurora Tudisco (50-100 stile libero 29”26, 1’05”51) con Alessandro Mairano, impegnato nelle staffette (4x100 stile libero Mattia Tammaro 59”86, Alessandro Mairano 58”57, Pronipote, Mamino, 3’53”51; 4x100 misti Taliano, Mamino, Pronipote, Alessandro Mairano 59”53, 4’21”26; 4x100 stile libero Bianca Tassinario 1’04”84, Cerutti, Aurora Tudisco 1’05”78, Voyron, 4’20”03). I quattro portacolori della squadra arancio-nero hanno contribuito al raggiungimento del 3° posto tra le società piemontesi nel settore maschile e del 5° posto in Piemonte tra le donne.

Inoltre, una nutrita delegazione della ValleBelbo Sport ha disputato un importante test in vasca lunga nel weekend passato (30-31 maggio) in occasione della seconda tappa della Coppa Los Angeles - Summer Edition di Torino, proprio a pochi giorni dal Campionato Nazionale di Nuoto CSI di Lignano Sabbiadoro (4-7 giugno) e dei Campionati Regionali Assoluti del weekend successivo.

Lucia Tassinario tra i big a Barcellona

Un’avventura stimolante, costruttiva, anche divertente. Un fine settimana che sicuramente risulterà un passaggio importante per la sua crescita agonistica. Nel weekend del 30-31 maggio, Lucia Tassinario ha gareggiato al Mare Nostrum di Barcellona, il più prestigioso meeting di nuoto internazionale dopo il circuito della Coppa del Mondo.

Due gare e tanta esperienza per l’allieva di Pino Palumbo, che l’ha seguita e supportata nella trasferta catalana organizzata dal Team Dimensione Nuoto, la franchigia di cui fa parte la ValleBelbo Sport. Nella gara del debutto, i 50 farfalla, Lucia è apparsa un po’ contratta nelle prime bracciate prima di distendersi per chiudere con un interessante 27”45 che vale il 19° posto.

Nei 100 farfalla, disputati della seconda giornata, dopo un passaggio controllato a 28”62, la portacolori del team arancio-nero completa un’ottima progressione toccando in 1’01”13 al 20° posto.

Un contesto di altissimo livello, il confronto con atleti e atlete internazionali che ambiscono a primeggiare a livello mondiale, l’esperienza maturata nel gestire gli stimoli e le pressioni di un ambiente così competitivo saranno molto preziosi per il processo di crescita di Lucia Tassinario, a partire dai prossimi impegni prestigiosi del calendario estivo tra cui il trofeo Settecolli di Roma (26-28 giugno), altro meeting internazionale che raduna i big del nuoto mondiale in vista dei Campionati Europei di fine stagione, e i Campionati Italiani di Categoria in programma ad inizio agosto.