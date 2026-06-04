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Rally Due Valli: Gangi e Capilli pronti ad accelerare nel Trofeo Lancia

Dopo due successi di classe, puntano al top: ritmo fin dai primi chilometri, regolazioni ottimizzate e il supporto di Gima Autosport e ALMA Racing per proseguire la crescita

Davide Chicarella

Davide Chicarella

04 Giugno 2026 09:29:00

Il Rally del Ciocco

L'immagine del Ciocco (Foto Magnano)

Dopo un avvio di stagione in costante crescita, Federico Gangi e Federico Capilli proseguono il loro cammino nel Trofeo Lancia, questa volta lungo le prove speciali veronesi. Il palcoscenico sarà la 44esima edizione del Rally Due Valli, terza prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e seconda manche del monomarca dedicato alla Lancia Ypsilon Rally4 di casa Stellantis.

Per il giovane pilota savonese, affiancato alle note dal navigatore genovese, si tratta del ritorno in abitacolo dopo le convincenti performance al Rally Vigneti Monferrini e al Rally Il Grappolo. Due appuntamenti di rilievo, validi per la Coppa Rally di Zona 2 e affrontati con rigore e determinazione, che hanno fruttato al duo di ALMA Racing due successi di classe consecutivi.

Alla vigilia della trasferta, le aspettative sono alte, come emerge dalle loro parole: "Arriviamo al Rally Due Valli con la volontà di fare bene, dove sarà importante trovare il giusto ritmo fin dai primi chilometri cronometrati. Il gruppo dei primi di Trofeo viaggia forte, ma le regolazioni che abbiamo apportato nelle ultime apparizioni di coppa, speriamo possano essere un buon compromesso per le prossime tappe di campionato. Saremo supportati come sempre dal team Gima Autosport e dalla Scuderia ALMA Racing, ai quali va il più grande ringraziamento insieme alla mia famiglia e naturalmente agli sponsor che ci permettono di essere al via. Ora non ci resta che accelerare".

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