Balletti Motorsport torna protagonista al 14° Valsugana Historic: Subaru Legacy e tre Porsche pronte al via

Archiviata la cavalcata vincente al Targa Florio Historic Rally, per la Balletti Motorsport è nuovamente ora di tornare sul palcoscenico del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. È infatti imminente lo svolgimento del 14° Valsugana Historic Rally, quarto round della massima serie nazionale, che si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 giugno a Borgo Valsugana in provincia di Trento.

Quattro sono le vetture che l’azienda di Nizza Monferrato seguirà: una Subaru Legacy e tre Porsche 911. La trazione integrale giapponese sarà portata in gara anche quest’anno dal forte pilota locale Alessandro Taddei che, assieme ad Andrea Gaspari, punterà ad ottenere il tris di vittorie consecutive, forte delle due conquistate nel 2024 e 2025 con la stessa vettura, consapevoli che altri pretendenti al gradino più alto del podio non mancheranno.

Successivamente si passa in casa Porsche con la prima della 911: la “S” 2.0 con cui Giuliano Palmieri affronterà per la prima volta il rally trentino cercando di aggiungere un nuovo importante tassello nella rincorsa al quinto titolo italiano; sarà affiancato da Mirco Gabrielli. Si prosegue con la RS del 2° Raggruppamento con la quale i “veterani” Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro vanno ad iniziare una nuova stagione di gare con quella che darà il via anche al T.R.Z. della Seconda Zona. Infine, a completare il quartetto sarà una nuova vettura da poco entrata nell’atelier dei fratelli Carmelo e Mario Balletti: la SC del 3° Raggruppamento, in configurazione Gruppo 3 con la quale Alfredo Formosa e Daniela Marocco correranno per la prima volta sulle tecniche e impegnative prove speciali del Valsugana.

Il programma di gara prevede le verifiche nella centrale Piazza Degasperi nel pomeriggio di venerdì prossimo e la partenza del rally alle 8 dell’indomani, sempre dal centro di Borgo Valsugana. Otto sono le prove cronometrate, quattro da ripetersi, per 104,26 chilometri cronometrati su 274,84 del percorso totale. Arrivo previsto alle 18.15.