Conferme importanti e acquisti mirati: ASD Asti punta sull'usato sicuro per la prossima stagione in Serie D

Conferme importanti e acquisti mirati. I dirigenti dell'ASD Asti puntano sull'usato sicuro in vista della prossima stagione in Serie D. Il ds Tony Isoldi ha completato lo staff tecnico per la prossima stagione: al fianco di Mister Buglio ci saranno Maurizio Germano (allenatore in seconda), Maurizio Brancaccio (preparatore dei portieri), Simone Michelerio (preparatore atletico), Virginia Braggio (fisioterapista) e Alberto Zappa (medico sociale). Unica variazione rispetto al recente passato la presenza sia nell'ambito senior che giovanile di Michelerio con conseguente addio di Valentino Vecchio.

A livello di organico si lavora sulla conferma di Brustolin, Gjura e Soplantai in difesa, con un reparto che potrebbe non subire variazioni (da valutare il futuro di Garcia Magnelli). Certi della permanenza Paolo Ropolo ed Emanuele Gatto, che avevano sottoscritto un biennale, porebbe non restare Diego Larotonda. Probabile quindi che al fianco di Gatto e Toma, anch'egli verso la conferma, possa arrivare un volto nuovo che porta all'identikit di un centrocampista duttile e giovane.

In attacco si cambia: obiettivo trattenere Cristiano Podestà, che può agire sia sulla trequarti, che da esterno puro o seconda punta, e agganciare una punta di peso. Il nome caldo è quello di Diego "Ciccio" Valenti, reduce da 11 reti con il Saluzzo, protagonista due stagioni con i biancorossi. Trattativa non facile ma possibile, con Valenti che agirebbe da boa e Podestà al suo fianco. Altro nome caldo è quello di Andrea Filipi, 2003 reduce da due ottime annate con il San Domenico, mancino di talento che merita una chance "al piano di sopra". Tutte ipotesi al momento, in attesa delle comunicazioni ufficiali del club.

In Eccellenza la Pro Villafranca, dopo la conferma del blocco e gli addii a Kankam e Bacco, cerca una punta e un centrocampista da affidare alle cure del neo mister Iannarella.

In casa San Domenico, confermati Lumello e Pianetti, si lavora sul ritorno di Enrico Pasciuti, dopo la promozione con lo Spartak. Già, lo Spartak che come da noi anticipato ha scelto il nuovo trainer e sarà l'ex Albese Giancarlo Rosso. A lui il compito di guidare alla salvezza nella nuova categoria la squadra del presidente Anastasio con ds Forneris.