Christian Garello Ursini trionfa a Cherasco con una vittoria nella categoria Boys 12

Nuovo successo per il giovane golfista astigiano Christian Garello Ursini, protagonista sabato 30 maggio al Golf Club Cherasco in occasione della tappa del Turin US Kids Local Tour Italy.

La competizione si è svolta sul tecnico percorso a 18 buche immerso nel cuore delle Langhe e ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni. Nonostante le alte temperature che hanno caratterizzato la giornata, i ragazzi in gara hanno affrontato il percorso con grande determinazione e spirito competitivo.

A distinguersi è stato proprio Christian Garello Ursini, che ha conquistato il primo posto nella categoria Boys 12 grazie a una prestazione di alto livello. L’astigiano ha completato il giro in 75 colpi, tre sopra il par del campo, mettendo a segno anche tre birdie che hanno contribuito al successo finale.

Buona prova anche per il fratello Thomas Garello Ursini, che ha ottenuto il quarto posto nella categoria Boys 9, confermando i progressi mostrati nel corso della stagione.

I due giovani golfisti si allenano presso la Edoardo Molinari Golf Academy del Royal Park Golf & Country Club I Roveri di Fiano Torinese. Christian fa parte della squadra agonistica Elite, mentre Thomas è inserito nella formazione Silver, percorsi che stanno contribuendo alla loro crescita sportiva.

Archiviata con soddisfazione la trasferta di Cherasco, i fratelli Garello Ursini sono già proiettati verso il prossimo appuntamento agonistico: domenica 7 giugno saranno infatti impegnati nella tappa in programma al Golf Club Margara.