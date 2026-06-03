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Tamburello a muro

Rocca d'Arazzo e Montechiaro in vetta: Vignale inciampa, Grazzano rialza la testa

Giornata decisiva: Rocca d'Arazzo e Montechiaro dividono la vetta, Vignale perde terreno; Grazzano torna al successo e le sfide Grazzano-Rocca e Montechiaro-Vignale promettono scintille.

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Giugno 2026 10:05:42

Una fase di Portacomaro-Montechiaro

Una fase del match di Portacomaro (Foto Messina)

Giornata importante per le gerarchie di classifica quella da poco in archivio nel tamburello a muro di Serie A. Rocca d'Arazzo e Montechiaro dividono la vetta della graduatoria grazie ai successi 16-8 sull'Azzano e al blitz esterno 16-10 sul terreno del Porrtacomaro. 

Inciampa, e perde la vetta, il Vignale, superato 16-7 dal Montemano in trasferta, mentre il Grazzano torna alla vittoria battendo il Calliano. Nel prossimo turno spiccano le sfide tra Grazzano-Rocca e Montechiaro-Vignale che potrebbero dare risposte importanti sulle gerarchie della massima serie.

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