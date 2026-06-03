Rocca d'Arazzo e Montechiaro in vetta: Vignale inciampa, Grazzano rialza la testa

Tamburello a muro
03 Giugno 2026 10:05:42
Una fase del match di Portacomaro (Foto Messina)
Giornata importante per le gerarchie di classifica quella da poco in archivio nel tamburello a muro di Serie A. Rocca d'Arazzo e Montechiaro dividono la vetta della graduatoria grazie ai successi 16-8 sull'Azzano e al blitz esterno 16-10 sul terreno del Porrtacomaro.
Inciampa, e perde la vetta, il Vignale, superato 16-7 dal Montemano in trasferta, mentre il Grazzano torna alla vittoria battendo il Calliano. Nel prossimo turno spiccano le sfide tra Grazzano-Rocca e Montechiaro-Vignale che potrebbero dare risposte importanti sulle gerarchie della massima serie.
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